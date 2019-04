TSV-Rollers belegen Platz vier

Die TSV-Rollers nahmen an einem Rollstuhlbasketballturnier in Altach/Österreich teil. Es waren Teilnehmer aus der Schweiz, Österreich und Deutschland vertreten. Die Ellwanger hatten es in ihrer Gruppe zunächst mit dem RSCTU Tirol zu tun, wo sie drei Sekunden vor Spielende den Ausgleich zum 27:27 erzielen konnten.

Im Spiel gegen die Mannschaft „Woiperdinger“ waren die Ellwanger überlegen und siegten klar mit 26:12. Im letzten Gruppenspiel gegen den Regionalligsten RC St. Gallen waren die TSV-Rollers chancenlos und verloren deutlich mit 8:26.

Mit diesen Resultaten konnten die Ellwanger gegen die Hausherren aus Vorarlberg das kleine Finale bestreiten, verloren jedoch deutlich mit 20:36 und landeten somit auf Platz vier. Die Platzierungen: 1. Platz: RSV Basket Salzburg 2, 2. Platz: RC St. Gallen, 3. Platz: RC ENJO Vorarlberg, 4. Platz: TSV Ellwangen, 5. Platz: RSCTU Tirol, 6. Platz: SKV Ravensburg, 7. Platz: Woiperdinger, 8. Platz: Highland Bulls Züri.