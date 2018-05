TSV möchte mit Sieg alles klar machen

Am vorletzten Spieltag der Fußball-Verbandsliga möchte der TSV Essingen auch den letzten Zweifel ausräumen, im kommenden Jahr nicht in dieser Liga antreten zu können. Zu Gast ist die Mannschaft von Michael Hoskins beim VfL Pfullingen, der, wenn er sich noch Chancen auf die Relegation ausrechnen möchte, zwingend einen Dreier gegen den TSV benötigt.

Hoskins hat sich am vergangenen Samstag die Pfullinger beim 0:5 gegen Tabellenführer Normannia Gmünd angeschaut und weiß, was auf seine Mannschaft zukommt. In dieser Woche zeigte er sich wieder vollauf zufrieden mit den Trainingseinheiten, so dass er mit einem guten Gefühl zum VfL reist.

Fast alle Mann an Bord

„Wir haben fast alle Mann an Bord, hatten am Montag und Dienstag jeweils 22 Mann im Training und alles haben sich wieder voll reingehauen. Vor allem die gestandenen Spieler schonen sich derzeit überhaupt nicht“, freut sich Hoskins. Einziger Ausfall wird Simon Fröhlich sein, der sich mit Rückenproblemen plagt und wohl auch nicht am finalen Spieltag gegen Gmünd zum Einsatz kommen wird. „Einen Punkt brauchen wir wohl noch, man hat ja schon die kuriosesten Dinge im Fußball erlebt. Eigentlich interessiert mich das aber auch nicht, denn ich möchte einfach in Pfullingen gewinnen. Vor allem nach der bitteren Erfahrung in der vergangenen Woche wünsche ich das den Jungs“, so der TSV-Trainer, der sich immer noch kopfschüttelnd an das 0:1 gegen den FSV Hollenbach vom vergangenen Freitag zurückerinnert. Doch er warnt vor dem VfL: „Gegen die Normannia hat deren komplette Kreativabteilung gefehlt. Da wird am Wochenende sicherlich wieder ein anderer Gegner auf dem Platz stehen“, so Hoskins. Michael Wende hat nach seiner Verletzung unter der Woche ebenfalls wieder voll trainieren können und ist eine weitere Option für den Essinger Trainer. „Wenn wir nur einige Prozent nachlassen oder anders spielen als zuletzt gegen Hollenbach, werden wir das Spiel verlieren“, hebt Hoskins mahnend den Zeigefinger. (tsve)