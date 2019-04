In der Tischtennis-Verbandsklasse der Mädchen hat der TSV Untergröningen zum Saisonfinale einen deutlichen Sieg gefeiert. Gegen die SG Aulendorf gewann der Meister mit 6:1.

Sowohl die Gäste als auch die Gastgeber gingen ohne ihre Nummer 1 in das Spiel. In den Doppeln konnte sich Miriam Kuhnle mit Cristina Krauß mit 3:1 durchsetzen, während Anja Reiner zusammen mit Lea Elzner den Punkt den Gästen überließen. Im vorderen Paarkreuz zwei 3:0 Erfolge von Miriam Kuhnle gegen Anja Egeler und Cristina Krauß gegen Natalie Blaser zum 3:1-Zwischenstand. Anja Reiner gelang danach ein 3:1-Erfolg gegen Isabelle Thierer und in der anderen Box gewann Lea Elzner mit demselben Resultat gegen Nadine Blaser. Den Schlusspunkt setzte Miriam Kuhnle durch einen 3:0-Erfolg gegen Natalie Blaser. Mit 24:0 Punkten sichern sich die Kochertälerinnen damit die Meisterschaft in der Verbandsklasse der Mädchen – der dritte Erfolg in Serie. Im Laufe der Saison kamen zum Einsatz: Amelie Fischer, Miriam Kuhnle, Cristina Krauß, Anja Reiner, Lea Elzner, Yeliz Kocbinar, Lotte Groß, Julianna Wolf, Lara Elzner, Lea Schimpf, Emilie Schimpf.