TSV: Letztes Heimspiel des Jahres

Am 14. Spieltag der Fußball-Verbandsliga empfängt der TSV Essingen den VfB Neckarrems. Es ist zugleich das letzte Heimspiel des Jahres im Schönbrunnenstadion. Nach der bitteren 1:2-Niederlage beim VfL Nagold sagt Essingens Trainer Erdal Kalin: „Wir wollen dieses letzte Heimspiel des Jahres unbedingt gewinnen. Es muss einfach ein Dreier her.“

Die Pleite bei Aufsteiger Nagold sitzt noch tief. „Es war wie so oft, wir waren in den ersten 45 Minuten das dominante Team, machen aber eben nur ein Tor. Es klingt wahrscheinlich fast schon unglaubwürdig, wenn wir uns in diesem Fall immer wiederholen“, sagt Kalin.

In der zweiten Halbzeit sei man wieder in gewohnte Lethargie verfallen, nicht aggressiv genug in den Zweikämpfen gewesen.

Auswärtsstarke Gäste

Mit dem VfB Neckarrems kommt ein Team ins Schönbrunnenstadion, was die meisten seiner Punkte auswärts geholt hat, in der Auswärtstabelle auf dem dritten Rang steht. Drei Siegen und zwei Remisen steht nur eine Niederlage gegenüber. „Wir werden uns so richtig ins Zeug legen müssen, um gegen diese Mannschaft gewinnen zu können. Ohnehin ist es überraschend, dass der VfB so weit unten in der Tabelle steht“, sagt Kalin. Er erwarte ein „Spiel auf Augenhöhe“, eine sehr intensive Partie. Die Neckarremser sind auf dem neunten Platz, haben fünf Punkte weniger auf dem Konto als der TSV. Personell wird Kalin nahezu aus dem Vollen schöpfen können.

Niklas Weissenberger hat sich wegen seiner Knochenabsplitterung mittlerweile operieren lassen, ohnehin war klar, dass er mindestens bis zum Winter ausfallen würde. „Die OP ist super verlaufen, er konnte schon wieder ohne Krücken laufen. Wir hoffen jetzt alle, dass er zum Beginn der Rückrundenvorbereitung wieder voll einsteigen kann“, so Kalin.

Gefreut hat er sich über die Leistung des jungen Jermaine Ibrahim, dem er gegen Nagold seinen ersten Startelfeinsatz beschert hatte. „Er hat es wirklich ordentlich gemacht. Man merkt, dass er nun immer besser in Tritt kommt. Ich traue ihm den Durchbruch in der Rückrunde zu, wenn er die Wintervorbereitung bei uns komplett mitmachen kann“, freut sich Kalin über die Offensivkraft.

Gut möglich, dass der Ex-Heidenheimer auch gegen Neckarrems wieder Einsatzzeiten bekommen wird.