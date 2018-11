TSV: Knaller in Hollenbach

Fußball-Verbandsligist TSV Essingen hat den ersten Teil seines Jahresrestprogramms erfolgreich bestanden. Im letzten Heimspiel des Jahres sollte unbedingt ein Dreier her und das ist mit 3:0 gegen Neckarrems gelungen. Nun aber geht es für die Mannschaft von Erdal Kalin zum Ende des Jahres noch einmal ans Eingemachte. An diesem Samstag (14.30 Uhr) geht es zum Knaller nach Hollenbach, das mit 26 Zählern (zwei mehr als der TSV) auf dem dritten Rang rangiert – und nur eine Woche später steht das Derby bei den Sportfreunden Dorfmerkingen, aktuell Zweiter, auf dem Programm.

„Es war wichtig für mich, dass die Jungs auf die blöde Niederlage in Nagold eine Reaktion gezeigt haben. Sie haben eine sehr gute, mannschaftlich geschlossene Leistung gezeigt“, freute sich Kalin. Es gab zudem viele positive Geschichten in dieser Partie. Zum einen hat Jakob Pfleiderer als Vertreter von Stammtorwart Philipp Pless eine richtig gute Partie abgeliefert und einige Paraden gezeigt, zum anderen hat der junge Jermaine Ibrahim sein erstes Tor für den TSV gemacht – und dann hat Außenverteidiger Jonathan Sedlmayer auch noch getroffen – nicht gerade seine Paradedisziplin. Hollenbachs beeindruckende Serie ist in der vergangenen Woche ausgerechnet beim Kellerkind FC Wangen gerissen. Damit hat der FSV ebenfalls schon vier Niederlagen auf dem Programm, genauso wie der TSV. „Das wird ein richtig intensives Spiel, bei dem die Tagesform entscheidend sein wird. Ein Topspiel, in das wir topmotiviert reingehen werden“, vermutet Kalin eine Partie mit offenem Ausgang.

Heimstarke Gastgeber

Essingens Übungsleiter kann bis auf den bekannten Ausfall von Niklas Weissenberger auf sein komplettes Personal zugreifen. Fabian Weiß hat nach seiner Hochzeitsreise in dieser Woche wieder normal trainiert und wird in Hollenbach wieder im Kader stehen. Pless könnte nach seiner Muskelverhärtung ebenfalls wieder zwischen den Pfosten stehen. Der Auftritt gegen Neckarrems gibt jedoch wenig Gründe für Kalin, die erste Elf durcheinander zu wirbeln. Der TSV-Trainer wollte noch die letzten Eindrücke des Abschlusstrainings abwarten, denn er hat diesmal die Qual der Wahl bei seinem Personal. Mit den Hollenbachern treffen die Essinger auf das heimstärkste Team der Liga. Satte 16 der 26 Punkte wurden zuhause gesammelt, nur einmal ging der FSV als Verlierer vom eigenen Platz. „Wir haben es in dieser Saison vor allem auswärts auch nicht so schlecht gemacht und fahren durchaus optimistisch dorthin“, sagt Kalin. Tatsächlich steht der TSV Essingen in der Auswärtstabelle auf dem dritten Rang. Es wird somit auch von der Statistik her ein absolutes Topspiel zwischen diesen beiden Mannschaften werden.