TSV kassiert vierte Niederlage

Man könnte meinen, Fußball-Verbandsligist TSV Essingen hat eine Allergie gegen die oberen Ränge der Tabelle. Immer, wenn man die Möglichkeit hat, sich oben festzubeißen, folgt fast symptomatisch eine Niederlage, so könnte man meinen. So ist die Mannschaft von Erdal Kalin auch mit einem 1:2 (1:0) im Gepäck vom VfL Nagold zurückgekehrt.

Dass es schwierig werden würde, das wussten die Verantwortlichen des TSV auch schon vor der Partie, schließlich hatte der Aufsteiger bislang nur einmal zuhause verloren – jedoch noch keinen Sieg eingefahren. Bereits nach zwei Minuten musste Essingens Schlussmann Philipp Pless zeigen, was in ihm steckt, denn Luka Kravoscanec prüfte ihn. Doch nur zwei Minuten später dann landete der Ball nach einem Freistoß von Maximilian Eiselt vor den Füßen von Marc Gallego, der sich diese Chance nicht nehmen ließ und zum schnellen 1:0 für die Gäste einnetzte. In der Folge versuchten die Essinger, das Spiel weiterhin zu kontrollieren, die Partie spielte sich jedoch größtenteils im Mittelfeld ab. Dann war es der junge Jermaine Ibrahim, der erstmals in der Startelf der Essinger stand, der seinem Gegenspieler den Ball wegspitzelte, doch sein Schuss war letztlich zu schwach (34.).

Nagold kommt mit Schwung

Die Nagolder kamen mit viel Schwung aus der Kabine und drängten Essingen in die eigene Hälfte. So war es fast keine Überraschung, dass der Ausgleich fiel. Ein langer Ball landete bei Matthias Rebmann, der nicht lang fackelte und zum 1:1 ausglich (62.). Kurz darauf musste sich Pless verletzungsbedingt auswechseln lassen, für ihn kam Jakob Pfleiderer in die Partie. In der 75. Minute dann kam José Gurrionero nach einer Eiselt-Ecke an den Ball, köpfte aber zu ungenau. Doch Nagold ahnte bereits früh, wie es gegen dieses Essingen vorzugehen hatte. Nach einem Fehler im Spielaufbau konterten die Gastgeber. Am Ende landete der Ball beim eingewechselten Elias Bürkle, der zur Nagolder 2:1-Führung einnetzte (80.). Der TSV warf in der Folge alles nach vorne, doch es war nur ein Kopfball von Josip Skrobic, der knapp über das Tor flog (89.). Mit dieser Pleite stagniert der TSV mit 21 Punkten im oberen Drittel der Tabelle und hat mit dieser Niederlage die bereits vierte Saisonpleite kassiert.