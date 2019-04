TSV-Kapitän vor Pokal:„Alles andere interessiert nicht“

An diesem Mittwochabend (bereits um 17 Uhr) empfängt Fußball-Verbandsligist TSV Essingen den Ligarivalen FC Albstadt zum Verbandspokal-Viertelfinale. Gegen denselben Gegner geht es dann auch am Samstag in der Liga wieder – und dann wird Essingens Stürmer Stani Bergheim seinen 100. Verbandsligaeinsatz für den TSV haben. Für den Routinier wird dieses Pokalspiel somit zur persönlichen Generalprobe für sein Jubiläumsspiel.

Es ist mittlerweile drei Jahre her, dass der TSV es schon einmal ins Pokal-Halbfinale geschafft hatte. Damals scheiterte die Mannschaft, unter der Regie von Norbert Stippel, am späteren Pokalsieger FC Ravensburg mit 1:3. Daran erinnern können sich neben Bergheim auch noch Maximilian Eiselt, Tim-Ulrich Ruth sowie Julian Biebl, die allesamt damals schon in der Essinger Mannschaft, besser: sogar in der ersten Elf standen. „Wenn man einige Runden im Pokal überstanden hat, dann rückt natürlich automatisch das Finale näher. Und wir waren bislang erst einmal im Halbfinale. Ist doch klar, dass wir mindestens das noch einmal schaffen möchten“, sagt Bergheim vor der Partie und warnt seine Mannschaft bereits jetzt vor dem Gegner, der in der Liga gegen den Abstieg kämpft.

Sinne sind geschärft

„Das ist eine ganz schwierig zu bespielende Mannschaft. Das muss uns allen klar sein und mit diesem Bewusstsein müssen wir auch in die Partie gehen“, so der 34-Jährige.

Das im Vorfeld nicht unbedingt erwartbare 1:1 gegen Schlusslicht Breuningsweiler am vergangenen Wochenende hat die Sinne beim TSV noch einmal geschärft. „Vielleicht gehen wir in diese Partie dadurch noch konzentrierter, das kann schon sein“, sagt Bergheim achselzuckend. Patrick Schiehlen, Sportlicher Leiter des TSV, möchte gar nicht so sehr vergleichen zwischen Liga und Pokal: „Das ist ein K.o.-Spiel, also auch ein Finalspiel. Das sind die speziellen Partien, die man als Spieler einfach mitnehmen muss, weil sie einem im Gedächtnis bleiben. Aber klar: wenn dieses 1:1 gegen Breuningsweiler dazu führt, dass wir gegen Albstadt fokussierter sind und gewinnen, nehme ich das gerne in Kauf“, so Schiehlen schmunzelnd. Hochmut sei in diesem Spiel fehl am Platz, wenngleich die Albstädter am vergangenen Spieltag mit einem 1:4 beim FC Wangen einen schweren Rückschlag im Abstiegskampf erlitten haben und auf den vorletzten Platz abgerutscht sind.

„Gegen uns wird Albstadt garantiert ein anderes Gesicht zeigen als zuletzt gegen Wangen“, ist sich Schiehlen sicher. Und Bergheim geht in diesem Viertelfinale von einem Duell auf Augenhöhe aus. In diesem Duell spielen zugleich die beiden Pokal-Überraschungsteams gegeneinander, denn im Achtelfinale schafften beide eine Sensation. Während die Essinger den Fußball-Drittligisten Großaspach mit 3:2 ausschalteten, setzte sich Albstadt gegen den Regionalligisten Balingen durch – beide Ergebnisse waren so sicherlich nicht zu erwarten.

Kostenloser Bus

Die Gäste aus Albstadt haben einen Doppeldeckerbus gechartert, die Teilnehmer dürfen kostenlos mitreisen, so ist es auf der FCA-Internetpräsenz nachzulesen. Albstadt mobilisiert seine Anhänger. „Ganz egal, ob Albstadt oder Aalen – im Pokal geht es nur ums Weiterkommen, da spielt der Gegner oder der Name des Gegners keine Rolle“, so Schiehlen. Beim TSV hoffen sie auf einen neuerlichen Einzug ins Halbfinale, „und dann im Idealfall noch einmal ein Heimspiel. Aber jetzt fokussieren wir uns nur auf Albstadt, alles andere interessiert nicht“, sagt Bergheim. Bei seiner Generalprobe soll nichts schiefgehen.