TSV Essingen: Ein Highlight jagt das nächste

Die Vorbereitung nahezu perfekt durchgespielt, den Regionalligisten VfR Aalen erstmals in der Vereinsgeschichte in einem Pflichtspiel geschlagen, den Ligaauftakt gegen Heiningen mit 2:0 ordentlich bewältigt – und an diesem Mittwoch schon sind die Stuttgarter Kickers im Pokal-Achtelfinale zu Gast im Schönbrunnenstadion. Es geht derzeit Schlag auf Schlag beim Fußball-Verbandsligisten TSV Essingen.

Und das merken allmählich auch die Spieler, von denen bereits nach dem Ligaauftakt gegen Heiningen einige relativ unrund vom Rasen gestapft sind. „Wir müssen in der Kürze der Zeit schauen, was das Personal hergibt – und dann vor allem ein anderes Gesicht zeigen als gegen Heiningen“, sagt TSV-Trainer Beniamino Molinari. Johannes Eckl musste beim Warmmachen vor dem Ligaauftakt kurzfristig passen, klagte über Adduktorenbeschwerden. Es ist ungewiss, ob er gegen die Landeshauptstädter antreten kann.

Patrick Auracher und Niklas Weissenberger waren nach der Heiningen-Partie sichtlich angeschlagen. „Wir schauen jetzt erst einmal, wie die Jungs am Montag ins Training einsteigen. Aber sicherlich werden wir elf Spieler aufbieten können“, sagt Molinari. Rotieren werde man aber auf jeden Fall, kündigte der TSV-Trainer bereits an. „Das macht aber auch nichts, denn jeder bei uns im Kader hat schließlich auch den Anspruch, spielen zu wollen. Jetzt werden einfach mal andere Spieler gefragt sein.“

Das könnte vor allem auch für die Torhüterposition gelten. Hier verfügt der TSV in dieser Saison mit Jerome Weisheit, Jonas Gebauer und Heiko Fuchs über drei richtig starke Schlussleute, die Molinari theoretisch wöchentlich tauschen könnte. Wenngleich die Saison nun schon im Gange ist, scheint eine endgültige Entscheidung tatsächlich noch nicht gefallen zu sein, wie es auch Gebauer nach dem Duell in der zweiten Pokalrunde beim TSGV Waldstetten sagte. In den vergangenen beiden Partien allerdings stand Weisheit im Kasten, ein leises Indiz.

Die Kickers werden eine große Hausnummer für uns werden. Das ist aber ein Spiel, in dem wir gar nichts zu verlieren haben. Beniamino Molinari

„Unser Torhüter-Trio ist wirklich sensationell. Das ist ein wirklich extrem homogenes Team. Bei Jerome hat uns das Gesamtpaket insgesamt am besten gefallen. Er hat zu Aalen und zu Heiningen gepasst. Am Mittwoch wird aber mit Sicherheit wieder ein anderer spielen – und dann schauen wir einfach mal, wie es weitergeht“, sagt Molinari. Eine stete Rotation im Tor schließt Molinari in dieser Saison nicht aus. Dafür hat er eine einfache Erklärung: „Weil es uns das Niveau erlaubt.“

Die Kickers sind der absolute Topfavorit in der ebenfalls soeben erst gestarteten Fußball-Oberliga, so wie auch die Essinger in der Verbandsliga hoch gehandelt werden. Die Kickers haben zwar nur 2:2 beim FV Ravensburg zum Start gespielt, dabei aber nach einem Platzverweis in Unterzahl noch ein 0:2 aufgeholt, also Moral gezeigt.

„Die Kickers werden eine große Hausnummer für uns werden. Das ist aber ein Spiel, in dem wir gar nichts zu verlieren haben“, gibt sich Molinari noch völlig entspannt.