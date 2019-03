TSV erkämpft sich Relegationsrang

Die erste Herrenmannschaft der Volleyballer des TSV Ellwangen waren am Wochenende gleich doppelt erfolgreich und kletterten auf den zweiten Platz der Landesliga Nord. Zwei klare 3:0-Siege beim TSV Schmiden und zu Hause gegen die Stützpunktmannschaft Rottenburg 4 ebnen den Weg zur Aufstiegsrelegation in die Oberliga.

Bereits am Freitag wurde das Nachholspiel im Fellbacher Ortsteil Schmiden zum vermutlich letzten echten Prüfstein für die Volleyballer aus dem Virngrund. Der Feierabendverkehr, der Schmidener Kader und die Hallenbegebenheiten treten als Unbekannte für den TSV am Freitagabend in Erscheinung.

Die Kontrahenten aus dem Stuttgarter Vorort sind sowohl mit jungen Talenten und als auch mit erfahrenen, früher hochklassig spielenden Akteuren gesegnet und waren dadurch schwer im Vorfeld einschätzbar.

Die Stärke der Heimmannschaft blitzte bereits im ersten Satz auf. Die Virngrundrecken hatten leichte Schwierigkeiten die erfahrenen Gegenspieler in den Griff zu bekommen. Vor allem der Beachvolleyballpionier Jörg Ahmann (Bronzemedaille Gewinner in Sydney 2000), konnte immer wieder über die Rückraumposition und durch gefährliche Sprungaufschläge punkten.

Mehrmals wurde ein Rückstand von den TSVlern wieder aufgeholt, aber im nächsten Moment wieder durch zu viele einfache Eigenfehler verschenkt. Resultierend daraus mussten die Ellwanger Gäste in die Satzverlängerung, die jedoch letztendlich auch etwas glücklich mit 27:25 auf der Habenseite verbucht werden konnte. Trainer Jürgen Schwenk wechselte nach dem ersten Satz auf zwei Positionen, um dem Ellwanger Spiel mehr Stabilität zu verleihen. In den folgenden beiden Sätzen bekommen die LandesligaVolleyballer den Gegner anschließend in den Griff und siegten mit jeweils 25:20 und einem 3:0 beim TSV Schmiden.

Saubere Aktionen

Die gesparten Kräfte des Freitagabends wurden am Folgetag im letzten Heimspiel gegen den Stützpunktkader des Volleyball Landesverband Württemberg benötigt. Die jungen Vertreter der Volleyballelite in Württemberg reisten ersatzgeschwächt in die Rundsporthalle.

Nie gefährdet erspielten man sich einen 3:0-Sieg (25:14, 25:17, 25:14) in dem die Youngster Florian Bruckmüller und Lorenz Liss einen hohen Spielanteil erzielen konnten. Die wenigen auftretenden Probleme löste man mit sauberen Aktionen im Block und Angriff und somit nutzen die Ellwanger Volleyballer die Gunst der Stunde.

Mit sechs Punkten aus den beiden Spielen hievten sich die Volleyballer von der Jagst auf den ersehnten Relegationsplatz. Die letzte Aufgabe wartet nächste Woche beim Tabellenvorletzten MTV Ludwigsburg III, die, sofern siegreich gestaltet, zu einem Vizemeistertitel in der Landesliga Nord und eine Saisonverlängerung in Form der Aufstiegsrelegation in die Oberliga münden kann.