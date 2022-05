TSV Dewangen setzt auf die Kinder

Mit aktuell knapp 1100 Mitgliedern hat der TSV Dewangen trotz Pandemie in der zurückliegenden Zeit sogar noch an Stärke zulegen können. Der Verein will aber in Zukunft wieder vermehrt darauf setzen, mit entsprechenden Angebote Kinder und Jugendliche an sich zu binden. Denn bislang sind lediglich fünf Prozent der Mitglieder im Alter bis zu fünf Jahren. All dies sind Themen bei der Generalversammlung des TSV Dewangen gewesen.

Vorsitzender Thomas Schnell gab einen Rückblick auf das Jahr 2021 sowie einen Ausblick über die Vorhaben 2022. Durch das Engagement der Übungsleiter und Trainer sowie natürlich aller Sportlerinnen und Sportler hätten trotz Corona Rundenspiele im Tischtennis, Fußball und Ringen stattfinden können. Ein Höhepunkt des Jahres 2021 war dabei der Ringkampf gegen Röhlingen mit knapp 1000 Zusschauern. Aber auch kleinere Gartenfeste am Skihang in Trübenreute oder das Weinfest „to go“ konnten angeboten werden.

Schnell beleuchtete dann die Entwicklung im TSV in den letzten beiden Jahren. Von den Übungsleitern und Trainern seien nahezu alle, welche 2019 an Bord waren, auch noch mit dabei. Damit seien aktuell fast 50 Übungsleiter und Trainer im Einsatz. Aber auch der TSV müsse sich der Herausforderung stellen, neue und motivierte Übungsleiter in Zukunft zu finden.

Aktuell hat der Verein laut Schnell knapp 1100 Mitglieder. Von 2016 bis 2021 konnte der TSV die Mitgliederzahl trotz Pandemie sogar um rund ein Prozent steigern. Die Analyse zeige aber auch, dass lediglich fünf Prozent der Mitglieder im Alter zwischen null und fünf Jahren seien. Dies sei für einen Breitensportverein wie den TSV ein klares Signal, wo gehandelt werden müsse, so Schnell. Es sei bereits gelungen, in den letzten Monaten das Sportangebot für Kinder wieder attraktiv zu machen. Das Sportangebot im Bereich Kinderturnen habe 2021 ebenfalls wieder voll ausgebaut werden können. So gebe es nun ein Angebot für Kinder von eineinhalb bis neun Jahren.

Seit wenigen Tagen, so sagte Schnell weiter, sei der TSV zudem zertifizierter Verein des Schwäbischen Turnerbundes im Bereich der Bewegungshaltestellen, ein Angebot für Familien auch ohne TSV-Mitgliedschaft. Dazu sei ein Rundwanderweg durch Dewangen mit verschiedenen Mitmachangeboten eingerichtet worden. Außerdem sei es gelungen, mit allen drei Kindergärten in Dewangen sowie dem Kindergarten in Hammerstadt, der Schwarzfeldschule und der Schule in Fachsenfeld Kooperationen zu schließen. Geplant seien insgesamt zwölf neue Kooperationen beziehungsweise Angebote speziell für Kinder zwischen zwei und zehn Jahren. Zusätzlich werde der TSV in diesem Jahr das Kinderfest in Dewangen mit einer einmaligen Aktion „Mini-Sportabzeichen“ unterstützen, eine Aktion des Sportkreises Ostalb zusammen mit dem Landratsamt.

Nach dem Bericht der Schriftführerin und des Kassierers folgten die Berichte der einzelnen Abteilungen: Fußball, Ringen, Tischtennis, Ju-Jutsu, Turnen, Kurse und Ski. Kassierer Ingo Wiesner präsentierte einen gesunden Kassenbericht und betonte, dass man bisher finanziell sehr gut durch die Corona-Pandemie gekommen sei. Durch die Vermietung der Kalthalle des TSV hätten stabile Einnahmen erzielt werden können, die aber als Rücklagen angespart würden.

Bei den Wahlen wurden folgende Ämter neu besetzt beziehungsweise bestätigt: Als zweiter Vorsitzender wurde Tobias Bäuerle neu gewählt. Norman Schmitz als dritter Vorsitzender, Ingo Wiesner, als erster Kassierer und Mieke Ziegler als Schriftführerin wurden in den Ämtern bestätigt. Ebenfalls neu gewählt wurde Tobias Gräupel als Gesamtjugendleiter.

Paul Brenner, Franz Hammel, Hermann Lessle wurden zu Ehrenmitgliedern des TSV Dewangen ernannt.

Für langjährige Mitgliedschaft wurden geehrt: für 25 Jahre Rainer Sorg, Werner Stark, Bruno Dörrer, Josef Vogel, Daniela Vogel, Horst Angerbauer, Gudrun Norato, Andreas Schröder, Maria Böhner, Martin Ebert, Edith Feil, Nico Hopp, Barbara Starz, Renate Starz, Johanna Baier, Kristian Hahn und Dietmar Koller; für 40 Jahre Marion Woletz, Rainer Weingart, Erich Schulze, Gregor Beisswenger, Ikan Sogas, Gerd Jakob, Frank Eberhard, Peter Hügler und Rolf Weingart; für 50 Jahre Günther Holl und Karl Rückle.