TSGV Waldsteten: Marc Scherrenbacher geht in Fußballrente

„Besser geht es fast nicht. Wenn man es sich hätte aussuchen können, dann so.“ Das sagt Marc Scherrenbacher, 41-jähriger Schlussmann des TSGV Waldstetten. Besser gesagt: ehemaliger Schlussmann, denn der „Bomber“, wie ihn die meisten nennen und kennen, hat seine aktive Karriere nun an den Nagel gehängt. Sein Zitat bezieht sich auf sein letztes Spiel in seiner langen Laufbahn. Es war ein 3:0 im Derby gegen die SG Bettringen, woran er mit einigen Paraden einen gehörigen Anteil hatte.

Beginn beim TV Straßdorf

Beim TV Straßdorf hat er seine ersten fußballerischen Schritte gemacht, von den Bambini bis zur C-Jugend kickte er für seinen Heimatverein. Dann aber hat sein Vater mit seinem Sohn gesprochen. „Er sagte zu mir: Wenn Du im Fußball etwas reißen möchtest, dann musst Du zur Normannia wechseln“, erinnert sich Scherrenbacher. Gesagt, getan. B- und A-Jugend verbrachte er beim FCN. Wobei, die Jugendzeit wurde bei der Normannia etwas abgekürzt, denn ein halbes Jahr vorher holten ihn die damaligen Verantwortlichen zur ersten Mannschaft, wo er Luft bei den Aktiven schnuppern durfte. Dort stand jedoch Matthias Gruca zwischen den Pfosten, der gerade einmal zwei Jahre älter als Scherrenbacher war, aber als unangefochtene Nummer eins galt. Die beiden sind heute noch befreundet, wie Scherrenbacher sagt. Mit den A-Junioren wurde er zuvor Württembergischer Meister, hier setzte sich der FCN damals gegen den SSV Reutlingen durch.

Bekanntschaft mit Alexander Zorniger beim 1. FC Normannia Gmünd

Bei der Normannia machte er unter anderem Bekanntschaft mit dem damals noch gänzlich unbekannten Alexander Zorniger, der die Normannia von der Landes- in die Oberliga führen sollte. Das Schöne für Scherrenbacher: In der Aufstiegssaison zur Oberliga stand er ein halbes Jahr zwischen den Pfosten, da Gruca verletzt war. Das war sportlich eigentlich schon das Größte, was ich erleben durfte, neben dem Titel mit den A-Junioren“, sagt Scherrenbacher rückblickend.

2005: Wechsel zum TSGV Waldstetten

2005 dann wechselte er erstmals zum TSGV Waldstetten, der damals noch in der Bezirksliga gekickt hatte. Sein ehemaliger Trainer Thomas Fischer lotste ihn damals zu den Löwen. Mit den Waldstettern dann wurde er sogleich Bezirkspokalsieger, für den Aufstieg in die Landesliga aber reichte es damals nicht. „Es war die Bezirksliga. Wenn es auch schön war und ich mich natürlich wohlgefühlt hatte, war das damals nicht mein Anspruch“, so der 41-Jährige. So verließ er den TSGV damals nach nur einem Jahr wieder und schloss sich dem FC Donzdorf an. Waldstettens ehemaliger Co-Trainer, Peter Frömmel, kickte damals bei den Donzdorfern noch aktiv.

Hier war Scherrenbacher wieder in der Verbandsliga angekommen, stieg ab, danach aber prompt wieder auf, erlebte Vieles. „Das war eine Zeit mit Höhen und Tiefen, so würde ich es beschreiben“, blickt Scherrenbacher auf die Jahre in Donzdorf zurück. Nach weiteren fünf Jahren, zwei in der Verbands-, drei in der Landesliga, ging es für Scherrenbacher 2011 zum Göppinger SV. Hier musste er sich mit Manuel Doll im Tor duellieren, der gesetzt war, zudem das Kapitänsamt bekleidete und Bruder von Scherrenbachers späterem Trainer Mirko Doll ist. Zum Ende der Saison hin dann durfte Scherrenbacher ran und noch einige Partien bestreiten. Nach nur einem Jahr dann wechselte er dennoch zum TSV Bad Boll, was fast einer Herzensangelegenheit gleichkam. „Ich habe schon immer begeistert nach Bad Boll geschaut, ein Verein, der super geführt war und ist und bei dem mich stets das Familiäre reizte“, sagte Scherrenbacher heute.

Unumstrittene Nummer eins in Bad Boll

Bei den Bad Bollern war er unumstrittene Nummer eins, fühlte sich wohl, wollte nach sechs Jahren dann aber doch noch einmal einen Tapetenwechsel. „Das war eine unglaublich tolle Zeit und es war ein Erfolg, dass wir es immer wieder geschafft haben, die Klasse zu halten. Ich musste aber auch immer eine halbe Stunde fahren und darauf hatte ich dann irgendwann keine Lust mehr“, so Scherrenbacher ehrlich, der sagt, dass er stets im Guten von den Vereinen, bei denen er kickte, gegangen sei. „Ich habe eigentlich in jedem Verein noch Menschen, zu denen ich auch heute noch Kontakt habe“, sagt er.

TSGV Waldstetten ist schnell zu Scherrenbachers Heimatverein geworden

2018 dann ging es zur letzten Station seiner aktiven Karriere, zurück zum TSGV Waldstetten. Mirko Doll war es, gemeinsam mit Scherrenbachers altem Schulfreund Markus Diezi, die ihn zurück ins Stadion „Auf der Höhe“ holten. „Die Struktur war deutlich besser als bei meinem ersten Aufenthalt, wir waren in der Landesliga, das Vereinsheim fast fertig. Das gefiel mir alles schon ziemlich gut“, so der Schlussmann. „Und dann ist der TSGV schnell zu meinem Heimatverein geworden“, sagt der 41-Jährige. Aber auch Normannia Gmünd, hier war er in Summe zehn Jahre, hat er in seinem Herzen behalten. „Ich habe das Geschehen der Gmünder immer verfolgt, war aber meist selbst im Einsatz, sodass ich selten am Sportplatz sein konnte. Vielleicht ändert sich das ja zukünftig wieder“, sagt er schmunzelnd.

Eigentlich war sein Karriereende bereits im vergangenen Sommer geplant gewesen, doch dann riss sich Nachwuchstalent Felix Beyerle das Kreuzband und mit Max Helmli stand nur noch ein Schlussmann zur Verfügung. Verein und Scherrenbacher beschlossen, dass der Routinier noch ein halbes Jahr dranhängt. „Es wäre doch nicht sinnvoll gewesen, wenn wir noch einmal von extern einen Torwart holen, der dann letztlich die beiden blockiert. Jetzt können Max und Felix fair konkurrieren, sich hochpushen. Sie haben das Potenzial allemal, um in der Landesliga im Tor zu stehen“, sagt Scherrenbacher. Bis zum Sommer wollte er es nun nicht mehr durchziehen. „Es ist kein gutes Zeichen, wenn man morgens denkt: Ich bleibe lieber liegen. Bei mir knackt es fast überall, mein Körper möchte nicht mehr aktiv kicken“, sagt er lachend. Beim TSGV sind sie ihm dankbar für die gemeinsame Zeit. Ein Spieler, wie man ihn sich nur wünschen kann, der stets im Sinne des Vereins und der Mannschaft handelte.

Nun freut er sich erst einmal auf mehr Freizeit, vor allem ohne Fußball, wenngleich er im Januar noch einmal beim Dreikönigsturnier des TV Straßdorf mit einigen seiner Kollegen teilnehmen wird, „weil Halle einfach eine coole Sache ist“ – für den TSGV versteht sich. Wie und in welcher Form er künftig beim TSGV eingesetzt wird, eingesetzt sein möchte, darüber haben er und die Verantwortlichen sich noch keine Gedanken gemacht. „Das hat doch Zeit, da müssen wir nichts übers Knie brechen. Wenn in der Rückrunde doch noch einmal Not am Mann sein sollte, dann wäre ich natürlich der Letzte, der nein sagen würde. „Jetzt möchte ich wirklich erst einmal keinen Fußball mehr haben im aktiven Bereich, mich davon erholen. Natürlich werde ich die Runde weiterverfolgen und hoffe, dass die Jungs so gut wie möglich abschließen werden“, sagt der langjährige Schlussmann.

Es ist aber durchaus möglich, dass Marc Scherrenbacher noch einmal sein Trikot überstreifen wird. Die Fußballwelt auf der Ostalb würde sich freuen, Scherrenbachers Knochen vermutlich die Augen verdrehen.