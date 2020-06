Weiter geht es mit den guten Neuigkeiten beim Fußball-Landesligisten TSGV Waldstetten. Mit Robin Zolnai schließt sich ein junger Abwehrspieler den Löwen zur neuen Saison an, der mit der TSG Hofherrnweiler-Unterrombach aufgestiegen ist – vor den Waldstettern.

„Die TSG wollte mich durchaus halten, ich aber wollte in erster Linie mehr spielen“, sagt Zolnai zu den Beweggründen seines Wechsels. In erster Linie ist Zolnai für die Innenverteidigung vorgesehen, in der Edgar Fischer und Kevin Börngen ihre Plätze durch ihr Karriereende geräumt hatten. Zolnai ist in Lindach zu Hause und hat die gute Jugendarbeit der TSG durchlaufen.

In Waldstetten freut man sich bereits auf den 20-Jährigen. Trotz seines jungen Alters hat er im Aktivenbereich schon eine Menge Erfahrung sammeln können. „Mittlerweile gehört er seit zwei Jahren dem Verbandsliga-Kader an, und hat bei seinen Einsätzen sein Potenzial bereits mehrfach unter Beweis gestellt. Robin ist zweikampfstark und bietet auch körperlich alle Voraussetzungen, bei uns in der Innenverteidigung aufzulaufen“, sagt Markus Diezi, Sportlicher Leiter des TSGV.

Zolnai ist definitiv motiviert, in der kommenden Saison Gas zu geben. Und er hat Ziele: „Ich weiß, wie es ist, aufzusteigen. Das ist ein absolut geiles Gefühl. Ich denke durchaus, dass wir in der kommenden Saison gute Karten mit dem TSGV haben, oben anzugreifen.“ Diezi kann mit Patrick Weber einen weiteren Neuzugang bei den Löwen begrüßen. Dazu hat Mario Schmid verlängert. „Patrick machte seine ersten Schritte im Aktivenbereich beim SV Lautern. Dort hat er sich mit seinen Leistungen, unter anderem 50 Pflichtspieltoren, in den Fokus gleich mehrerer Klubs gespielt“, klärt Diezi auf. „Mit seinen erst 22 Jahren möchte er bei uns nun den nächsten Schritt gehen. Er ist ein großer, robuster Spieler, der reichlich Torgefahr ausstrahlt“, freut sich Diezi auf den neuen Offensivmann.

Weber selbst freut sich ebenfalls auf die neue Herausforderung. „Eigentlich wollte ich diesen Schritt schon im vergangenen Jahr gehen. Nach den Gesprächen mit dem TSGV vor einigen Wochen hat es sich dann einfach gut und richtig angefühlt, diesen Wechsel zu vollziehen“, so Weber, der vor allem ein Ziel hat: „Der Sprung von der B- in die Landesliga ist ein großer, dessen bin ich mir bewusst. Ich werde mich aber voll reinhängen und versuchen, so viel Spielzeit wie möglich zu bekommen. Die Gespräche mit seinem ehemaligen Verein, für den er nun vier Jahre aktiv war, seien ebenfalls angenehm gewesen, sagte Weber.

Ebenfalls erfreut zeigte sich Diezi, dass er sich mit Schmid auf eine weitere Zusammenarbeit verständigen konnte. Den hochbegabten Mittelfeldspieler aber kitzelte Diezi vorher bewusst: „Er hat enormes Potenzial. Ich erwarte nun aber für die kommende Saison, dass er es auch abruft und sich durchbeißen wird in der Mannschaft.“ Schmidt dürfte dasselbe Ziel verfolgen.