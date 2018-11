TSG zu Gast beim starken Aufsteiger

Im letzten Spiel des Fußballjahres 2018 reist die TSG Hofherrnweiler-Unterrombach zum starken Landesliga-Aufsteiger SV Bonlanden. Anpfiff der Partie ist am Samstag (14 Uhr).

36 Punkte, 32:13 Tore, so lautet die Bilanz der Mannschaft von Trainer Benjamin Bilger nach der Vorrunde der Landesliga. Im ersten Spiel der Rückrunde tritt die TSG beim SV Bonlanden an. Der SVB belegt Rang sechs und kann sich auf seine Heimstärke verlassen. Das Hinspiel endete 1:1. Schon damals haben die Mannen Trainer Klaus Kämmerer gezeigt, dass sie ein außergewöhnlicher Aufsteiger sind. Dies haben sie unter Beweis gestellt.

„Bonlanden hat sich wie die anderen Aufsteiger schnell an die Liga gewöhnt und Akzente setzen können. Das erste Spiel war sicher nicht der Maßstab für beide Mannschaften, aber sicher ein Gradmesser und ich weiß, dass Bonlanden sich extrem weiterentwickelt hat. Uns erwartet ein sehr schweres Spiel“, sagt Benjamin Bilger. Zuletzt musste die TSG sich gegen einen starken FC Germania Bargau behaupten. In der ersten Halbzeit war Geduld gefragt. Im zweiten Durchgang zeigten die Jungs aus dem Sportpark jedoch, dass sie in diesem Jahr über ausreichend Qualität im Kader verfügen und zu jeder Zeit eine Partie entscheiden können. „Wir sind individuell stark besetzt und verfügen über ein starkes Kollektiv. In Bonlanden müssen wir die gleiche Mentalität an den Tag legen, wie vor heimischem Publikum gegen Bargau. Wenn uns das gelingt, dann werden wir dort mit etwas Zählbarem auf die Ostalb zurückkehren“, sagt Bilger. Im Derby musste der Trainer auf seine Kreativköpfe Oliver Rieger und Daniel Rembold verzichten. Dafür konnte Pius Kuhn von Beginn an zeigen, dass er für den Trainer eine Alternative ist.

Alle können spielen

„Zurzeit ist es egal, wen wir aufstellen. Alle ziehen an einem Strang. Pius Kuhn hat einen super Job gemacht und konnte seinen Teil zum Erfolg beitragen. Es hat mich auch sehr gefreut, dass Kai Horlacher tags drauf bei der U 23 mitgeholfen hat einen Punkt gegen Schnaitheim zu holen. Die Jungs haben einen super Charakter und ordnen sich dem Erfolg des Vereins unter. Das macht mich als Trainer sehr stolz“, sagt Bilger. Wem er gegen Bonlanden sein Vertrauen schenkt, bleibt abzuwarten. „Wir werden uns auf die Gegebenheiten und den Gegner einstellen. Dann entscheiden wir, wen wir von Beginn an auf das Feld schicken“, so der TSG-Trainer abschließend.