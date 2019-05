TSG will siegreich den Wimpel in Empfang nehmen

Im letzten Heimspiel der Landesliga-Saison empfängt die TSG Hofherrnweiler-Unterrombach an diesem Samstag den TSV Buch im heimischen Sportpark. Anpfiff der Partie ist um 17 Uhr.

„Wir haben diese Woche drei Mal trainiert“, sagt Benjamin Bilger vor der Partie gegen den TSV Buch. Warum? Weil seine Jungs in Neu-Ulm nicht die gewünschte Leistung gezeigt haben und 1:5 verloren. „Die Spannung nach der feststehenden Meisterschaft zu wenig. Ich habe das mit meine Jungs diese Woche besprochen. So dürfen wir uns nicht präsentieren. Wir sind noch etwas schuldig“, so der Trainer weiter.

In der Vorrunde unterlag die TSG bei den Buchern deutlich mit 0:3. Der Beginn einer kleinen Negativserie in dieser historischen Saison. „In Buch zu spielen ist sehr unangenehm. Jetzt wollen wir uns für diese Niederlage revanchieren. Das war die schwächste Phase in dieser Runde“, so Bilger. Der TSV hat den Klassenerhalt sicher. Möchte aber sicher die drei Zähler aus dem Sportpark entführen. Egal, wie dieses Spiel endet, Kapitän Philipp Leister wird nach dem Spiel den Meisterwimpel von Staffelleiter Charly Deutelmoser in Empfang nehmen.

„Das wird nach den ganzen Feierlichkeiten der vergangenen Woche nochmals ein Highlight für die Jungs werden.“, so der TSG-Trainer.

Wen Bilger im letzten Spiel vor heimischer Kulisse auf das Feld schicken wird, bleibt abzuwarten. Vielleicht bekommen die jungen Spieler nochmals eine Chance oder er vertraut auf seine Stammformation. „Die Jungs haben nach dem Spiel in Neu-Ulm gemerkt, dass es nicht so einfach ist ein Spiel positiv zu gestalten. Jeder muss