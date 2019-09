TSG: Wieder ein Erfolgserlebnis

3:1 hat Fußball-Verbandsligist TSG Hofherrnweiler-Unterrombach den Mitaufsteiger VfL Pfullingen geschlagen. Daniel Rembold, Nico Zahner und Julian Köhnlein erzielten die Treffer für das Team von Benjamin Bilger und Patrick Faber.

Vor der Reise zum VfL Pfullingen waren die Mannen aus der Weststadt gewarnt. Der Meister der Landesliga-Staffel III konnte aus den ersten Spielen 13 Punkte einfahren und rangierte vor dem Duell gegen die TSG auf Rang vier. Das Remis zuletzt gegen den FC Normannia Gmünd brachte Selbstvertrauen zurück in das Team um Kapitän Philipp Leister. Man hat in diesem Spiel gemerkt, dass man im Kollektiv in der Lage ist jeder Mannschaft der Liga Paroli bieten zu können. Gegen Pfullingen hat es einige Zeit gedauert, bis die Bilger-Elf ins Spiel kam. In der zwölften Minute die Führung für die Gastgeber. Dominik Früh setzte Lukas Lindner in Szene. Dieser ließ Manuel Landgraf keine Chance und erzielte das 1:0.

Nur kurz darauf hatte der VfL eine weitere Großchance zum 2:0. Diese blieb jedoch ungenutzt und sorgte für einen Art „Hallo-Wach-Effekt“ bei der TSG. Von nun an hatte die Elf aus der Weststadt Ballbesitz und kam auch zu der ein oder anderen Möglichkeit.

Bilger stellt um

Der Ausgleich sollte jedoch noch auf sich warten lassen. Beim Stande von 1:0 gingen beide Teams in die Halbzeitpause. Bilger stellte zu Beginn der zweiten Halbzeit in der Offensive um, brachte Jonathan Sedlmayer und Pascal Weidl für Cornelius Fichtner und Oliver Rieger. Diese Einwechslungen sorgten für die Wende. Daniel Rembold gelang in der 50. Minute durch einen Schuss aus 20 Metern der 1:1-Ausgleich. Jetzt war die TSG im Spiel. Von Pfullingen kam nicht mehr viel. Die Weilermer machten das Spiel. Jonathan Sedlmayer und Pascal Weidl brachten frischen Schwung und sorgten für frischen Wind.

Erstgenannter war es auch, der in der 76. Minute Nico Zahner freispielte. Der Mittelfeldmann zog ab und ließ VfL-Keeper Tim Becker keine Abwehrmöglichkeit. Die Partie war gedreht. Den Schlusspunkt dieser starken zweiten Hälfte setzte Julian Köhnlein in der Nachspielzeit. 3:1. Nun gilt die volle Konzentration auf das Spiel gegen den Ligaprimus TSG Backnang am kommenden Samstag um 16 Uhr im heimischen Sportpark.