TSG-Vorsitzender Achim Pfeifer: „Die Mannschaft ist eine verschworene Einheit“

Die TSG Hofherrnweiler-Unterrombach ist eine der Überraschungen in der bisherigen Verbandsliga-Saison.

Die Mannschaft von Trainer Patrick Faber hat nach 19 Spielen bereits 34 Punkte auf dem Konto und rangiert auf dem vierten Tabellenplatz. Dabei ist man in Lauerstellung zum Zweitplatzierten Sportfreunde Schwäbisch Hall. Nur drei Punkte beträgt der Rückstand. Entsprechend begeistert ist TSG-Vorsitzender Achim Pfeifer von der Leistung seiner Mannschaft: „Mit Platz vier sind die Erwartungen mehr als erfüllt worden. Die Mannschaft hat gezeigt, welches Potenzial in ihr steckt.“ Für den TSG-Vorsitzenden war der Derby-Sieg am dritten Spieltag der Höhepunkt der ersten 19 Spiele in dieser Saison. „Nach hohen Niederlagen in den vergangenen Jahren war dieser Sieg beim TSV sinnbildlich für den sich in der Vorrunde abzeichnenden Aufwärtstrend.“

TSG gewinnt alle Ostalb-Derbys

Die Saison ist zwar erst gut zur Hälfte vorbei, doch bislang ist die TSG Hofherrnweiler-Unterrombach unangefochtener Ostalb-Spitzenreiter in der Verbandsliga. In drei Ostalb-Derbys ging man dreimal als Sieger vom Platz: Am dritten Spieltag setzte man sich mit 1:0 beim TSV Essingen durch. Es folgte am achten Spieltag ein 3:2-Heimsieg gegen den 1. FC Normannia Gmünd. Der Siegtreffer fiel dabei vier Minuten vor Ende der regulären Spielzeit. Am elften Spieltag der 3:1-Heimerfolg nach zwischenzeitlichem Rückstand gegen die Sportfreunde Dorfmerkingen.

Nur an diesen drei Ergebnissen erkennt man: Bei der TSG kämpft jeder für den anderen und aufgeben ist ein Fremdwort. „Wir leben vom Kollektiv, vom Zusammenhalt und von der gegenseitigen Unterstützung. Die Mannschaft ist eine verschworene Einheit und ausnahmslos alle haben in der Vorrunde in einer immens starken Liga auf einem sehr hohen Niveau gespielt“, freut sich Achim Pfeifer. Doch er betont, dass die Konstanz noch besser werden muss: „Wir knüpfen gegen tabellarisch im hinteren Bereich der Liga angesiedelten Mannschaften nicht immer an unser Leistungsvermögen an und haben deshalb zu viele Punkte unerwartet abgegeben.“

Keine Neuzugänge geplant – Simon Schneider wechselt nach Dorfmerkingen

Winter-Neuzugänge sind laut Achim Pfeifer nicht geplant und erforderlich. Es gibt allerdings einen Abgang. „Wir müssen den Wechsel von Simon Schneider verschmerzen, der sich den Sportfreunden Dorfmerkingen anschließt. Ihnen darf man zu einem charakterstarken, verlässlichen und sehr guten Außenbahnspieler gratulieren“, so der Vorsitzende Achim Pfeifer.

Am 4. März steht für die TSG dann das nächste Spiel auf dem Programm – und dieses hat es dann gleich in sich. Spitzenreiter TSV Essingen, der die vergangenen zehn Ligaspiele allesamt gewonnen hat, möchte sich für die Hinspielniederlage revanchieren.

Was das Ziel für die restliche Rückrunde ist, erklärt Achim Pfeifer: „Wenn wir den aktuellen Tabellenplatz vier halten können, wäre es die erfolgreichste Saison in der Vereinsgeschichte. Das sehe ich durchaus als realistisches Ziel.“