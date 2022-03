TSG und das wegweisende Duell in Heiningen

Ein entscheidendes Spiel hat die Mannschaft von Trainer Patrick Faber am Samstag um 15.30 Uhr vor der Brust. Beim 16. des Verbandsligatableaus geht es für die TSG Hofherrnweiler nicht nur um drei Punkte in der Meisterschaft.

Mit einem Sieg könnte man sich nach zuletzt weniger erfolgreichen Wochen zurückmelden und sich so wieder vom Verfolgerfeld absetzen. Nachdem man am Sauerbach in der Hinrunde noch für alle überraschend in der Spitzengruppe mithalten konnte und auch den Auftakt in die Rückrunde für sich entschied, kam in den vergangenen Wochen etwas Sand ins Getriebe. Zunächst fielen wichtige Eckpfeiler der TSG aus. In der Folge holte man immerhin noch drei Remisen nacheinander. Mittlerweile steht die TSG auf Platz neun in der Tabelle und bewegt dennoch sich weiterhin voll im Soll. Als Saisonziel wurde im Sommer der Klassenerhalt in der stark besetzten Liga ausgerufen. Derzeit beträgt der Vorsprung auf die Abstiegszone acht Punkte. Die Situation ist also alles andere als prekär. Gesichert ist die TSG Hofherrnweiler-Unterrombach allerdings trotzdem noch nicht. Für das Selbstvertrauen der jungen Truppe wäre der Sieg gegen Heiningen außerdem extrem wichtig. Gleichzeitig könnte man dann nicht nur den Abstand nach hinten vergrößern, sondern würde im Gegenzug auch verhindern, dass Heiningen näher an die TSG heranrückt.

Von den letzten Begegnungen konnte Heiningen nur eine gewinnen, das war allerdings gegen den FSV Hollenbach, der zurzeit an der Tabellenspitze thront. Unterschätzen wird das Junge TSG-Team den 1. FCH also mit Sicherheit nicht.

Auf Seiten der TSG lichtet sich das Lazarett langsam wieder. So kehrt in der Defensive mit Routinier Jonas Christlieb eine extrem wichtige Stütze ins Team zurück. Offensiv kann das Trainergespann neben Maxi Blum auch wieder auf Flügelspieler Julian Köhnlein setzen. Gleichzeitig fällt aber mit Nicola Zahner, der in dieser Saison torgefährlichste Weilermer aus und kann seinem Team in Heiningen nicht helfen.

Ob die TSG Hofherrnweiler-Unterrombach den 1. FC Heiningen besiegen kann, entscheidet sich dann an diesem Samstag um 15.30 Uhr im Sportzentrum Heiningen.