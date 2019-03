TSG U 19: 95 aufregende Minuten

Mit einem glücklichen 4:3-Auswärtssieg bei Normannia Gmünd kehrten die Verbandsstaffel-Fußball-Jungs der U 19 von der TSG Hofherrnweiler-Unterrombach am Samstag an den Sauerbach zurück.

Besser hätte das Derby zwischen den Normannen und der TSG nicht beginnen können. Nach einem Eckball hämmerte Jonas Nietzer den Ball in den Torwinkel. Die schnelle Führung sollte eigentlich Sicherheit bringen. Normannia zeigte sich aber unbeeindruckt und spielte selbstbewusst nach vorne. Die TSG-Jungs wurden früh attackiert. Damit kam man überhaupt nicht zurecht. Immer wieder Fehler im Aufbauspiel. Gmünd konnte aber vorerst daraus kein Kapital schlagen. Das 0:2 dann in der 34. Minute. Wiederum nach einem Eckball von Tim Krohmer stand Hannes Discher am langen Pfosten richtig und köpfte den Ball zum 0:2 ein. Auch diese zwei Tore Führung führte zu keiner Sicherheit im Spiel der TSG. Gmünd verkürzte durch einen berechtigten Foulelfmeter in der 40. Minute. Damit aber nicht genug. Nur zwei Minuten später glich Roberto Nicolosi zum 2:2 aus. Somit ging es mit einem Unentschieden in die Halbzeitpause.

Erneute Gäste-Führung

Die erneute Führung für die Gäste in der 48. Minute. Nach einer schönen Einzelaktion erzielte der eingewechselte Patryk Stas das 2:3. Gmünd hatte die passende Antwort in der 53. Minute parat und glich durch Marc Seibold aus. Von nun am spielte nur noch die Normannia. Die TSG stand sehr tief und beschränkte sich auf‘s verteidigen. Der vermeintliche Führungstreffer für die Gastgeber wurde aufgrund von Abseits in der 74. Minute aberkannt. Die erneute und überraschende Führung dann in der 81. Minute für die TSG. Jannik Schmidt stand goldrichtig und ließ mit seinem platzierten Schuss dem Torspieler aus Gmünd keine Chance. Die Normannen warfen nochmals alles nach vorne, ohne jedoch den Ausgleich erzielen zu können. Als der Schiedsrichter nach 95 aufregenden Minuten das Spiel beendete, war die Freude auf Seiten der Jungs vom Sauerbach riesengroß.