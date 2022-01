TSG-Trio verlängert am Sauerbach

Aalen (an) - Nach der starken Hinrunde in der Fußball-Verbandsliga geht es bei der TSG Hofherrnweiler-Unterrombach mit guten Nachrichten weiter. Mit Oliver Rieger, Daniel Rembold und Joshua Barth haben sich nun gleich drei Leistungsträger dazu entschieden, auch über die Spielzeit hinaus am Sauerbach zu spielen.

„Dass wir auch weiterhin auf die Jungs zählen können, ist ein tolles Zeichen für das ganze Team. Daniel Rembold und Oli Rieger sind seit Jahren absolute Führungsspieler. Deshalb war es uns wichtig, bei Beiden frühzeitig für Klarheit zu sorgen“, erzählt der Vereinsvorsitzende Achim Pfeifer. „Joshua Barth ist erst seit dieser Saison da und hat sich direkt super ins Team eingefügt. Durch seine überragenden Leistungen hat er uns in der Hinrunde schon den einen oder anderen Punkt gerettet. Mit nur 19 Jahren schon so vorauszugehen, ist nicht selbstverständlich. Umso wichtiger ist es für uns, in Zukunft auch weiter auf ihn zählen zu können.“

Daniel Rembold spielt bereits seit 2015 in der Weststadt und hat sich in den letzten Jahren als absoluter Leistungsträger im Mittelfeld etabliert. Der 29-Jährige kam in der Hinrunde auf 16 Spiele, in denen er vier Vorlagen und einen Treffer beisteuerte. Oliver Rieger spielt bereits seine siebte Saison in Hofherrnweiler, gehört aber mit seinen 27 Jahren noch lange nicht zum alten Eisen. Der Flügelspieler kommt in dieser Spielzeit auf 13 Einsätze mit je zwei Toren und Assists. Torhüter Joshua Barth kam vor der Saison aus der Heidenheimer U 19 zur TSG und bot seinen Mitspielern mit starken Paraden einen sicheren Rückhalt. Mit seinen erst 19 Jahren besitzt der Neuzugang noch reichlich Entwicklungspotenzial.

Für die TSG geht es bereits Mitte Februar in der Liga weiter. Nach der ersten Hälfte der Saison steht die Faber-Elf auf dem sechsten Platz. Dadurch hat die TSG bereits eine gute Ausgangslage geschaffen, um das Ziel Klassenerhalt zu erreichen.