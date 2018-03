Bei den württembergischen Masters-Meisterschaften in Leonberg konnte die TSG Abtsgmünd mit dem Masters Team sehr erfolgreich abschneiden. Insgesamt konnte die sechsköpfige Mannschaft zehn Medaillen gewinnen. Silberne Mixed-Staffel: Über 4x 50-Meter-Freistil in der Besetzung: Christian Hoyer, Anika Braun, Hanna May und Lorenz Hafner – Christian Hoyer, Hanna May und Anika Braun holen sich den Vizetitel im Einzel.

Christian Hoyer zeigte den Herren in der AK 20, dass mit ihm jederzeit zu rechnen ist und er holte sich in seiner Paradedisziplin Rücken über 50 und 100 Meter gleich zweimal die Vizemeisterschaft. Eine Bronzemedaille über 100 Meter Lagen rundete sein starkes Ergebnis ab. Anika Braun (AK 20) schwamm mit einer starken Zeit über die 100 Meter Rücken zur Silbermedaille und somit ebenso zur Vizemeisterschaft. Auch Hanna May (AK 20) konnte über die 50 Meter Brust überzeugen und holte sich ebenfalls Silber und den Vizemeistertitel. Elke Maier (AK 40) konnte über 100 Meter Freistil Bronze gewinnen.

Heidi Witzmann (AK 45) und Lorenz Hafner (AK 20) schwammen ebenfalls gute Zeiten und erreichten bei starker Konkurrenz als beste Platzierung den sehr guten vierten Platz.

Sehr erfolgreich jedoch waren aus Abtsgmünder Sicht vor allem aber auch die Staffeln. Denn hier konnten sich die TSG-Schwimmer jedes Mal einen Podestplatz ergattern und einmal durfte - über die 4x 50-Meter-Freistil - sogar die Vizemeisterschaft gefeiert werden.