TSG spielt Remis

In der Fußball-Landesliga haben sich der TSV Weilheim/Teck und die TSG Hofherrnweiler-Unterrombach mit 1:1 getrennt. Der Führungstreffer von Timo Frank wurde von Manuel Lisac in der 76. Minute egalisiert.

Die Zuschauer in Weilheim sahen ein Spiel zweier Teams auf Augenhöhe. In der vergangenen Saison noch konnte die TSG die Punkte aus Weilheim entführen. Auch dieses Mal begann die Partie gut für die Jungs um das Trainerteam Benjamin Bilger und Mischa Welm gut. Timo Frank brachte die TSG bereits in der sechsten Minute mit 1:0 in Führung. Der Angreifer erzielte seinen neunten Treffer in dieser Saison. Eine beachtliche Bilanz, da Frank häufig nicht in der Startelf stand. Anschließend hatte die TSG alles im Griff. Weilheim versuchte es mit ihrer starken Offensive um Lennart Zaglauer.

TSG verteidigt stark

Doch die Hintermannschaft der TSG mit Johannes Rief und Jonas Christlieb verteidigte sehr gut. Denis Burkert im Tor der Weilermer hatte alles im Griff. Auch die TSG hatte noch die eine oder andere Chance. Ein weiterer Treffer sollte nicht gelingen. Schiedsrichter Alexander Nipp bat beide Mannschaften beim Stande von 0:1 in die Halbzeitpause. Zu Beginn der zweiten Halbzeit brachte Bilger Pascal Weidl und Yannik Weiland für Niklas Groiß und Jeton Avduli. Beide fügten sich nahtlos in das Konzept der Trainer ein. Weilheim erhöhte nun den Druck. Es entstanden Lücken in der TSG-Defensive. Christopher Eisenhardt verstärkte mit Manuel Lisac seine Offensive. Mit Erfolg.

Weilheim hatte im Angriff mehr Durchschlagskraft. Lisac war es dann auch, der in der 76. Minute für den 1:1-Ausgleich sorgte. In der Schlussphase setzten beiden Teams alles auf eine Karte. Beide wollten den Dreier. Doch es blieb am Ende beim 1:1 und die TSG bleibt seit vier Spielen ungeschlagen. Nun gilt es am kommenden Sonntag (6. Mai) gegen den TV Echterdingen diese Serie auszubauen.