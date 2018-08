TSG: Sieg in Stuttgart

Mit großem Respekt reiste Fußball-Landesligist TSG Hofherrnweiler-Unterrombach am Sonntag zum Spiel in die Landeshauptstadt. N.A.F.I. Stuttgart ist gerade vor heimischem Publikum ein Gegner gegen den man hochkonzentriert zu Werke gehen muss. Der TSG ist es gelungen – 2:1 (1:0)-Sieg. Trainer Benjamin Bilger stellte seine Mannschaft perfekt auf den Gegner und die Gegebenheiten vor Ort ein. Patrick Faber trug erstmals das TSG-Trikot – der Neuzugang spielte eine entscheidende Rolle.

Es entwickelte sich von Beginn an eine spielerisch starke Partie. Die Gastgeber und die TSG versuchten ihr Spiel aufzuziehen. In der 35. Minute dann die Führung für die TSG. Nach Vorarbeit von Hannes Borst erzielte Roman Riedel das 1:0. Bilger brachte zu Beginn der zweiten Halbzeit Daniel Rembold für Julian Köhnlein. Der Offensivmann brachte frischen Wind in die Partie. N.A.F.I. drängte zwar auf den Ausgleich, doch die TSG verteidigte geschickt. Faber erhöhte in der 75. Minute auf 2:0. Erdinc Bozoglu gelang noch der 1:2-Anschlusstreffer.