TSG schließt starke Saison mit Niederlage in Tübingen ab

Am letzten Spieltag der Fußball-Verbandsliga unterlag die TSG Hofherrnweiler-Unterrombach gegen den Tabellennachbarn aus Tübingen mit 2:3 (1:0).

Ohne sieben Spieler trat die TSG Hofherrnweiler-Unterrombach in der Universitätsstadt Tübingen zum finalen Saisonspiel an. So fehlten etwa mit Torhüter Joshua Barth, die Mittelfeldmänner Hannes Borst und Daniel Rembold sowie Daniel Serejo wichtige Stammspieler. Der Gegner aus Tübingen spielte eine extrem starke Rückrunde und sicherte sich den Klassenerhalt relativ souverän. Die Weilermer lieferten ihrerseits eine überragende Spielzeit und befanden sich zu keiner Zeit auf einem Abstiegsplatz. Nachdem sich die TSG in den letzten beiden Jahren in der Abstiegszone befand, als die Saison abgebrochen wurde, beschloss man die Tabelle diesmal auf einem starken siebten Rang.

Tübingen startete sehr aggressiv und kam besser in die Begegnung und hatte bei großer Hitze zunächst die klareren Aktionen in der Offensive. Nach zwanzig Minuten war es dann allerdings ein TSG-Mann, der die Tübinger in Front brachte. Kai Horlacher konnte den Einschlag im Kasten seines Torhüters Jakob Pfleiderer nach ungewolltem Kontakt nicht mehr verhindern. In der Folge zeigte sich die Elf vom Sauerbach überzeugend und kam vor dem Seitenwechsel unter anderem durch Stürmer Veljko Milojkovic zu guten Möglichkeiten, die aber allesamt ungenutzt blieben.

Nach Wiederanpfiff schockten die Hausherren die verbesserten Gäste dann mit dem schön herausgespielten 2:0. Jannis Röhm vollendete nach 52 Minuten eine sehenswerte Kombination. Julian Köhnlein und Jeton Avduli brachten nach ihren Einwechslungen neuen Schwung ins Spiel. Nach 62 Minuten trat Oliver Rieger einen Freistoß direkt aufs Tor. Der Flügelspieler der Weststädter verwandelte und verkürzte auf 2:1. Zehn Minuten später traf Rieger erneut sehenswert. Der Ball schlug nach 71 Minuten genau im Winkel ein. In der Schlussphase zeigte sich die Faber-Elf entschlossen und schien dem Sieg näher. Zumindest das Unentschieden war zu diesem Zeitpunkt aber komplett verdient. Mit einem absoluten Traumtor entschied die TSG Tübingen die Begegnung dann spät, die junge Mannschaft aus dem Aalener Westen fand darauf keine Antwort mehr.

Der Stolz über die überraschend starke Saison überwiegt bei den Akteuren der TSG aber dennoch. In der Tabelle steht die TSG Hofherrnweiler-Unterrombach nach dem letzten Spieltag auf Platz sieben mit 59 Punkten. „Ich bin zufrieden mit der Moral und der Leistung der Mannschaft, wenn ich auf diese starke Saison zurückschaue. Dem Team kann ich nach dieser Spielzeit nur gratulieren“, verkündete Coach Patrick Faber nach Spielende.