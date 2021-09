TSG schlägt Tabellenführer

Die TSG Hofherrnweiler-Unterrombach belohnte sich spät für einen kämpferisch bärenstarken Auftritt und besiegt Tabellenführer der Fußball-Verbandsliga FSV Hollenbach mit 1:0. Die TSG sehnte an diesem Mittwochabend den Abpfiff bereits herbei. Immerhin hatte man fast das gesamte Spiel gegen den großen Favoriten aus Hollenbach überragend gekämpft und hatte den Punkt bereits vor Augen. Schon das wäre ein Riesenerfolg für die Truppe von Trainer Patrick Faber gewesen. In buchstäblich letzter Sekunde kam es dann sogar noch besser. Die TSG bekam einen Freistoß im Halbfeld zugesprochen, den Nicola Zahner schnell ausführte. Die FSV-Verteidigung war davon offensichtlich überrascht und so landete der Ball direkt vor Oli Rieger, der aus 16 Metern eiskalt unten rechts verwandeltem – 1:0 (0:0)-Sieg.

Für Hollenbach war es überhaupt erst der zweite Gegentreffer in dieser Saison. Als dann letztendlich der Schlusspfiff des Unparteiischen ertönte, kannte der Jubel im VR Bank-Sportpark keine Grenzen mehr. Bei vielen fehlenden Spielern konnte Faber endlich wieder auf Neuzugang Benjamin Schiele bauen. Zudem meldeten sich auch die zuletzt angeschlagenen Magnus Haas, Veljko Milojkovic, Hannes Borst und Kapitän Jo Rief fit für das Duell mit dem Ligaprimus. Im Tor startete erneut der in den letzten Wochen starke Joshua Barth. Zudem kehrten Jonas Christlieb und Daniel Rembold in die Startelf zurück.

Nach ereignisarmer, aber temporeicher Anfangsphase bekam der Tabellenführer nach 23 Minuten plötzlich einen Elfmeter zugesprochen. Kai Horlacher kam im Strafraum zu spät und der Schiedsrichter zeigte auf den Punkt. Der fällige Strafstoß landete am Querbalken. Auch in der Folge blieb der Gast immer gefährlich, scheiterte aber jedes Mal am erneut überragenden Schlussmann Joshua Barth. Allerdings kam auch die Sauerbachtruppe immer wieder gefährlich vor den Kasten der Gäste und hielt sich den spielstarken Gegner so vom Leib. Direkt vor und nach der Pause scheiterten etwa zunächst Maximilian Blum per Fallrückzieher am Torwart und Oliver Rieger aus 30 Metern an der Latte. Mit fortschreitender Spieldauer wurde das Spiel zunehmend ruppiger. Allein in der Schlussphase zückte der Schiedsrichter sechsmal die gelbe Karte. In den letzten 20 Minuten drückte der Tabellenführer dann immer mehr und kam zu einigen guten Gelegenheiten. „In dieser Phase sind wir etwas ins Wackeln gekommen, der Coach hat die Mannschaft aber taktisch stark eingestellt und das ist gegen so einen Gegner entscheidend“, meint TSG-Abteilungsleiter Mario Katinic.

Nachdem dann der vielumjubelte Siegtreffer gefallen war, drückte Hollenbach auch in den letzten Minuten der Nachspielzeit noch einmal auf den Ausgleich. Die TSG-Abwehr ließ aber kein Durchkommen mehr zu, auch wenn die letzte Spielminute in Unterzahl über die Uhr gebracht werden musste. Samuel Schwarzer hatte sich kurz zuvor für das Team geopfert und unterband eine gefährliche Situation mit einem Foul vor dem Strafraum. Dafür kassierte er seine zweite gelbe Karte. Gefährlich wurden die Gäste dadurch allerdings nicht mehr „Wir können heute extrem stolz auf unsere Jungs sein. Was jeder einzelne Spieler kämpferisch gezeigt hat, war einfach unglaublich“, schwärmt Katinic.