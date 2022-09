TSG ringt die Normannia nieder

Jubel bei der TSG Hofherrnweiler-Unterrombach. Die Mannschaft von Trainer Patrick Faber setzte sich im Ostalb-Derby verdient mit 3:2 gegen die Normannia durch. Oliver Rieger brachte die TSG in Führung. Kurz nach der Pause glichen die Normannen per Elfmeter aus. Torschütze war Alexander Aschauer. Nicola Zahner brachte die TSG nach gut einer Stunde wieder in Führung. Sieben Minuten vor dem Ende traf Tobias Rössler per Kopf zum 2:2. Den Schlusspunkt setzte dann die TSG in Person von erneut Oliver Rieger. Ein ausführlicher Bericht folgt.