TSG-Partybus fährt nach Neu-Ulm

Nach dem Sieg gegen den TSV Weilheim/Teck und der damit gewonnen Meisterschaft in der Landesliga reist die TSG Hofherrnweiler-Unterrombach an diesem Samstag zum TSV Neu-Ulm. Anpfiff an der Donau ist um 17 Uhr.

Die in rotgekleidete TSG-Familie feierte den Aufstieg in die Verbandsliga ausgelassen. Bis früh in den Morgen wurde der TSG-Sporttreff in eine Partymeile verwandelt. Das Team von Trainer Benjamin Bilger ging mit dem 3:1-Sieg gegen den TSV Weilheim/Teck in die 120-jährige Historie des Vereins ein.

„Ich bin einfach nur stolz auf euch“, sagte Abteilungsleiter Alexander Paluch. Nicht nur er, der ganze Verein und die ganze Weststadt sind glücklich darüber, dass die TSG erstmals in der Geschichte den Aufstieg in die Verbandsliga geschafft hat. Nun, warten aber noch drei Spiele auf die Elf um Kapitän Philipp Leister. Das Erste steht am kommenden Wochenende beim TSV Neu-Ulm an. „Natürlich, ist dieser Erfolg für uns alle etwas ganz besonderes. Wir wollen die Saison aber erfolgreich zu Ende spielen. Die Jungs haben diese Woche konzentriert gearbeitet und wollen auch die letzten drei Partien zu ihren Gunsten entscheiden“, sagt Benjamin Bilger. Der TSV belegt momentan Rang elf und macht sich zurecht Hoffnungen die Klasse zu halten. Der Abstand auf die Abstiegszone beträgt jedoch gerade einmal einen mageren Zähler. „Neu-Ulm steht mit dem Rücken zur Wand. Die müssen gegen uns gewinnen“, sagt Benjamin Bilger.

„Wir werden nicht nachlassen und wollen die Spannung hochhalten“, so der Trainer weiter. Wem Bilger das Vertrauen schenkt, bleibt abzuwarten. Siegtorschütze Jeton Avduli wird aufgrund einer Gelb-Roten Karte ausfallen. Dazu befindet sich Patrick Faber nach seiner Operation an der Achillessehne in Reha. Alle anderen sind fit und wollen aus Neu-Ulm die Punkte entführen.