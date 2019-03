TSG: Nicht nachlassen

TSV Blaustein heißt der nächste Gegner der TSG Hofherrnweiler-Unterrombach in der Fußball-Landesliga. Anpfiff der Partie ist an diesem Samstag (30. März) um 16 Uhr im heimischen Sportpark in der Aalener Weststadt.

Nicht nur die TSG bestritt am vergangenen Spieltag ein Derby, auch Blaustein. Der TSV empfing dabei den Namensvetter aus Buch. Die Partie endete 0:3. Die Blausteiner rangieren momentan auf dem 14. Platz und kämpfen um das Überleben in der Liga. Dass gerade solche Gegner gefährlich sein könnten, das ist TSG-Trainer Benjamin Bilger und seiner Truppe bewusst. Doch vor heimischem Publikum geht die TSG als klarer Favorit ins Spiel.

Schwere Aufgabe

„Wir haben eine sehr gute Bilanz vor unseren eigenen Fans. Die wollen wir am Samstag ausbauen“, so der TSG-Trainer. „Auf uns wartet eine ganz schwere Aufgabe. Blaustein will in der Liga bleiben und kämpft mit allen Mitteln dafür. Die haben nichts zu verlieren und können befreit aufspielen.“ Die Weilermer müssen ebenfalls frei aufspielen. Das nötige Selbstvertrauen hat der Tabellenführer. Dies hat der souveräne Sieg gegen Sontheim gezeigt. „Meine Jungs haben eine ganze starke Vorstellung gezeigt. In keiner Minute hatte ich irgendwelche Bedenken, dass wir nicht als Sieger vom Feld gehen. Nun gilt es gegen Blaustein an diese Leistung anzuknüpfen“, sagt Bilger.

Wem der Trainer letztlich dabei das Vertrauen schenkt, bleibt abzuwarten. Die Breite und die Qualität des Kaders sind hoch. Mit Daniel Serejo haben die Verantwortlichen in der Winterpause einen weiteren wichtigen Baustein verpflichten können, sodass immer ein schlagkräftiges Team auf dem Feld steht.