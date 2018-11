TSG-Nachwuchs: 9:1 nach anfänglichen Schwierigkeiten

Am zehnten Spieltag der Verbandsstaffel Nord hatte die Fußball-U 19 der TSG Hofherrnweiler-Unterrombach den TSV Weilheim zu Gast. Nach anfänglichen Schwierigkeiten behielt das Team von Jürgen Roder und Jörg Eßwein mit 9:1 die Oberhand und festigte Platz eins.

Weilheim versuchte von Beginn an die Jungs vom Sauerbach früh unter Druck zu setzen. Damit tat sich die TSG am Anfang etwas schwer. Der TSV spielte bis zum Strafraum sehr gut, aber der Abschluss fehlte. In der neunten Spielminute dann die frühe und auch etwas überraschende Führung. Adrian Grimm wurde auf die Reise geschickt. Grimm behielt die Ruhe vor dem Tor und schob eiskalt zum 1:0 ein. Dies war ein Schock für die Gäste. Bereits in der 15. Spielminute erhöhte Elvan Beyer nach einer schönen Einzelaktion auf 2:0. Nur vier Minuten später war es Jan Rieger der mit einem Schuss in den Torwinkel das 3:0 markierte.

Weilheim zeigte sich zunächst nicht geschockt und konnte in der 22. Minute durch Sebastain Huonker auf 3:1 verkürzen. Wiederum Elvan Beyer war es dann in der 31. Minute den drei Tore Abstand mit dem 4:1 wieder herstellte. Die Vorentscheidung dann in der 45. Minute. Nach einem Foulspiel an Dennis Ulrich zeigte der Unparteiische auf den Elfmeterpunkt. Dies wollte ein Spieler von Weilheim nicht akzeptieren und bekam nach heftigen reklamieren die rote Karte. Tim Krohmer verwandelte dann sicher zum 5:1. Damit ging es in die Pause. Nach der Pause verflachte die Partie ein wenig. Weilheim beschränkte sich aufs Verteidigen.

Der eingewechselte Patryk Stas erhöhte in der 77. Minute auf 7:1. Elvan Beyer in der 81. und Jan Rieger in der 89. Minute sorgten dann für den Endstand von 9:1. Damit stehen nach zehn Spieltagen sensationelle 24 Punkte und 44:16-Tore auf der Habenseite. Am kommenden Sonntag sind die TSG-Jungs bei der TSG Backnang zu Gast. Anpfiff ist am Sonntag um 13 Uhr.