TSG nach Sieg im Nachholspiel auf Platz vier

Hart erkämpft war der Sieg der TSG Hofherrnweiler-Unterrombach im Nachholspiel der Verbandsliga am Dienstagabend gegen den TSV Berg im wahrsten Sinne des Wortes. Keeper Joshua Barth musste beim 2:0-Erfolg gegen die Berger Kicker bereits nach 24 Minuten vom Platz. Defensivspieler Simon Lechleitner hatte eine Hereingabe stark zur Ecke geklärt und war im Anschluss mit dem ebenfalls zum Ball eilenden Joshua Barth zusammengeprallt, der den Schuh voll an den Kopf bekam. Mit einer tennisballgroßen Beule am Schädel ging es für den jungen Schlussmann der Weilermer nicht mehr weiter. Für ihn kam Ersatzmann Stylianos Tentonis in die Begegnung.

Zu diesem Zeitpunkt waren die Hausherren von Trainer Patrick Faber bereits mit 1:0 in Führung. David Weisensee hatte nach acht Minuten eine schöne Kombination vollendet. Der Torhüter der Gäste hatte keine Abwehrmöglichkeit, da der Versuch von der Strafraumkante abgefälscht war. Im weiteren Spielverlauf entwickelte sich ein taktisch geprägtes Spiel zwischen den beiden Strafräumen. Dabei kam keines der Teams zu einer zwingenden Chance. „Padda Faber und Marc Ruppert haben die Jungs nach der Niederlage in Pfullingen schnell wieder fit für das nächste Spiel gemacht. Das war taktisch und kämpferisch eine ganz starke Leistung der Jungs, die sich den Sieg redlich verdient haben“, so der TSG-Vorsitzende Achim Pfeifer.

Nachdem es bis zur Pause keine weiteren Möglichkeiten gegeben hatte, änderte sich daran auch nach Wiederbeginn nichts. Die TSG stellte sich defensiv kompakt auf und agierte in den Zweikämpfen kompromisslos. Offensiv setzten die Joker der Platzherren immer wieder Nadelstiche. Nach mehrwöchiger Verletzungspause feierte Julian Köhnlein sein Comeback. Gut 25 Minuten durfte der agile Mittelfeldspieler ran. Seine Chance nutzte der 24-Jährige direkt und kam so zu einem Einstand nach Maß. Es lief bereits die Schlussphase, als der Ball wie beim Flipper im Strafraum des TSV von Mann zu Mann sprang. Dabei kam der Torhüter durch seinen eigenen Abwehrspieler zu Fall, was Köhnlein direkt auszunutzen wusste. Auf das verwaiste Gehäuse bugsierte er das Spielgerät ohne Probleme über die Linie. Im Anschluss rettete zunächst der nach hinten geeilte Jeton Avdyli in höchster Not. Mit dem Schlusspfiff vergab Johannes Rief dann sogar noch die Chance aufs 3:0. In einer chancenarmen Partie wäre dies allerdings auch nicht dem Spielverlauf gerecht geworden. Bereits am Samstag steht für die Mannen vom Sauerbach der nächste Härtetest an. Erneut zuhause im Sparkassenstadion in der Weststadt trifft die Mannschaft dann auf das Tabellenschlusslicht aus Nagold. Anpfiff der Begegnung ist um 14 Uhr.