TSG möchte die Englische Woche vergolden

Die TSG Hofherrnweiler-Unterrombach tritt an diesem Samstag beim FC Wangen an. Spielbeginn im Allgäustadion ist um 14 Uhr.

Der halbe Weg zur perfekten Woche ist bereits getan, nun kann die Faber-Elf im Allgäu auch den zweiten Schritt gehen. Am Mittwochabend hatte die TSG Hofherrnweiler-Unterrombach auswärts beim TSV Bad Boll im WFV-Pokal in einer engen Partie den Einzug in die vierte Runde geschafft. Am Ende machte gegen den Landesligisten aus dem Göppinger Raum ein Eigentor in der Anfangsphase den Unterschied. So weit waren die Weilermer in den letzten Jahren nicht mehr gekommen.

An diesem Samstag steht für die Weststädter im Ligaalltag die lange Auswärtsreise ins Allgäu an. Mit dem FC Wangen steht den jungen Sauerbachkickern eine schwere Prüfung bevor. Mit zehn Punkten aus den ersten sieben Spielen erwischte das Team von Trainer Candy Decker einen guten Start in die neue Spielzeit und ist derzeit auf Rang sechs postiert. Dass die TSG Hofherrnweiler-Unterrombach derzeit noch ein paar Plätze hinter dem FCW rangiert, ist allerdings vor allem dem kürzlich abgebrochenen Spiel gegen den TSV Berg geschuldet. Mit sieben Punkten aus fünf Spielen startete die TSG absolut ausgeglichen in die Saison. Zwei Siegen stehen zwei Niederlagen und einem Remis gegenüber. Das Vorhaben der TSG, die Vorsaison zu bestätigen, ist also derzeit auf einem guten Weg.

Personell sieht es in Hofherrnweiler und Unterrombach weiterhin gut aus. Der kürzlich aus dem Urlaub zurückgekehrte Jeton Avdyli trainierte bereits wieder einige Male und näherte sich bereits durch ein Tor in der zweiten Mannschaft wieder an. Ob es am Wochenende schon wieder für einen Platz im Kader reicht, wird sich noch herausstellen. Und auch die Stammkräfte Joshua Barth, Jonas Christlieb, Daniel Rembold und Benjamin Schiele, die in Bad Boll noch auf der Bank saßen und Kräfte sparen konnten, könnten sich in unmittelbarer Nähe zum Bodensee gegen Wangen wieder in der Startelf finden. Flügelspieler Julian Köhnlein wird verletzt noch einige Wochen außer Gefecht sein.

Ob die TSG in der Tabelle punktetechnisch mit dem FC Wangen gleichziehen kann, zeigt sich an diesem Samstag.