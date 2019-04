TSG mit Merz und Frank

Die TSG Hofherrnweiler-Unterrombach bindet Christoph Merz als Trainer der U 23 in der Bezirksliga. Landesliga-Angreifer Timo Frank wird ihn als spielender Co-Trainer unterstützen. Zwei Offensivstrategen übernehmen zukünftig bei der U 23 der TSG das Ruder. Merz erzielte in seiner aktiven Karriere regelmäßig über 30 Treffer und gehörte zu den besten Angreifern der Region. Als Trainer führte er seine U 23 in die Bezirksliga und ins Bezirkspokalfinale 2018. In der aktuellen Saison belegt seine Mannschaft als Aufsteiger den sechsten Platz und sorgt als einzige U 23 in der Liga für reichlich Furore. Merz wird zukünftig von Frank unterstützt.

Beide gingen in den Jahren 2011 bis 2013 im Trikot der TSG auf Torejagd. „Für uns als Verein ist das eine Top-Konstellation. Christoph und Timo kennen sich, sie teilen eine Philosophie und wollen diese mit ihrer jungen Mannschaft umsetzen. Es freut uns, dass wir Timo für die U23 gewinnen konnten“, sagt Abteilungsleiter Alexander Paluch. Ein ganz besonderer Dank gilt an dieser Stelle Dominik Skalitzki, der als Spieler und Assistent von Merz maßgeblich am Erfolg der „jungen Wilden“ beteiligt war. Er wird in der nächsten Runde mit seiner Erfahrung Jörg Eßwein bei der dritten Mannschaft der TSG unterstützen.