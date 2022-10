TSG mit Gastspiel beim Aufsteiger

Nach dem 3:2-Sieg gegen Ehingen-Süd am vergangenen Wochenende steht für die TSG Hofherrnweiler-Unterrombach nun das Spiel beim Aufsteiger Sportfreunde Schwäbisch Hall an. Anpfiff am Samstag ist um 14 Uhr.

Bereits die vergangene Saison schloss die TSG Hofherrnweiler-Unterrombach auf Platz sieben deutlich besser ab als in den Vorsaisons. Nach einem formidablen Saisonstart legte die Faber-Elf auch in dieser Spielzeit den Grundstein für eine Topplatzierung in der Verbandsliga Württemberg. Nach 13 Partien steht man auf Rang fünf in der Tabelle mit 23 Punkten, nur drei Zähler hinter dem Tabellenführer Normannia Gmünd. Gegen die ersten drei Teams der Tabelle siegte man allesamt und auch die drei Derbys konnte man siegreich gestalten. Zuletzt triumphierte man in einer spannenden Partie gegen den Dritten der Vorsaison mit 3:2. Gleichzeitig ist die Abstiegszone in der noch extrem engen Liga nur sieben Zähler entfernt und gerade gegen die Kellerkinder der Spielklasse hatte das junge Team häufig Probleme. In dieser Saison ist also noch alles drin für die Weilermer. Am Samstag geht es dann zum Aufsteiger nach Schwäbisch Hall. Die Sportfreunde starteten ihrerseits gut in die Saison und liegen punktgleich mit der TSG auf Rang sechs. Anpfiff der Partie ist um 14 Uhr im Optima Sportpark in Schwäbisch Hall.

Besonders aufpassen muss die Defensive der Aalener Weststädter dann auf Günter Schmidt, der bereits neunmal traf. Bei der Bewältigung dieser Aufgabe kann das Trainerteam um Patrick Faber und Marc Ruppert auch wieder auf die Dienste des Kapitäns Johannes Rief bauen. „Besonders in der Englischen Woche ist es wichtig für uns, so viele Spieler wie möglich an Bord zu haben. Dass wir jetzt am Samstag in Hall und am Dienstag zu Hause im Pokal gegen Ehingen-Süd auf Jo setzen können, ist extrem hilfreich“, erzählt Coach Patrick Faber.

Mit zwei Spielen innerhalb von vier Tagen wird die Fitness der Sauerbachkicker auf die Probe gestellt. An Allerheiligen am Dienstag wird es dann ebenfalls ab 14 Uhr in Hofherrnweiler um den Einzug ins WFV-Pokal Viertelfinale gehen. Gegner ist dann wie letzten Samstag der SSV Ehingen-Süd.