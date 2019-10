TSG möchte nicht in Ehrfurcht erstarren

Am zwölften Spieltag der Verbandsliga-Saison empfangen die Fußballer der TSG Hofherrnweiler-Unterrombach Calcio Leinfelden-Echterdingen im heimischen Sportpark. Anpfiff der Partie ist am Samstag um 16 Uhr.

Der Stachel nach dem 0:3 beim Mitaufsteiger SV Fellbach sitzt tief in der Weststadt. Man hatte sich sehr viel vorgenommen vor diesem Vergleich. Am Ende stand man mit leeren Händen da. Benjamin Bilger und sein Co-Trainer Patrick Faber hatten unter der Woche alle Hände voll zu tun, um ihr Team gezielt auf das Duell gegen Calcio Leinfelden-Echterdingen vorzubereiten. „Wir haben in Fellbach nicht gut gespielt. Die Gründe für den Einbruch im zweiten Durchgang haben wir diese Woche mit der Mannschaft thematisiert und daran gearbeitet“, so Bilger. Der kommende Gegner hat zuletzt gegen Sindelfingen dank eines Treffers von Carmelo Quartuccio in der Nachspielzeit das 3:3 erzielt und einen wichtigen Punkt geholt. Die Transferaktivitäten des sportlichen Leiters Calcios Angelo Vaccaro deuten an, was der Filderverein mittel- beziehungsweise langfristig vorhat. Das Team von Trainer Francesco Guerra will ein Wörtchen um den Aufstieg in die Oberliga mitreden. Auf die TSG wartet eines der spielerisch stärkten Mannschaften der Verbandsliga.

Aufstellung noch nicht fix

„Calcio ist gespickt mit hochklassigen Spielern. Ein Großteil hat die Ausbildung beim VfB Stuttgart genossen. Ich rechne damit, dass sie am Ende vorne mit dabei sein werden“, so der TSG-Trainer. Vor Ehrfurcht erstarren wird die Elf aus der Weststadt jedoch nicht. „Das Spiel des Gegners wird in den Einheiten thematisiert, aber wir müssen uns auf unsere Stärken besinnen“, sagt Bilger. Zuletzt musste der Trainer auf einigen Positionen Veränderungen vornehmen. Ob dies vor dem Spiel gegen Calcio auch geschieht, bleibt abzuwarten.