TSG krönt nächste Aufholjagd

Aalen (an) - Der Fußball-Verbandsligist TSG Hofherrnweiler-Unterrombach lässt sich von zwei Rückständen nicht beeindrucken und gewann nach einem Last-Minute-Treffer von Benjamin Schiele mit 3:2 (1:1) gegen Wangen.

Die Jubeltraube um Benjamin Schiele wollte sich gar nicht mehr auflösen, nachdem der Angreifer kurz zuvor in der 93. Minute den Siegtreffer zum 3:2 für die TSG erzielt hatte. Nach einem so ungünstigen Spielbeginn und zwischenzeitlich zwei Rückständen könnte damit keiner mehr so wirklich rechnen.

Das Spiel war keine fünf Minuten alt, als ein Wangener Angreifer knapp 25 Meter vor dem TSG-Tor gefoult wurde. Mittelfeldstratege Okan Housein nahm sich der Sache an und zirkelte das Leder genau in dem Knick. Torhüter Joshua Barth war zwar noch mit den Fingerspitzen am Ball, konnte den Rückstand allerdings nicht verhindern. Von diesem Schock ließ sich die TSG allerdings nicht schocken und spielte direkt wieder munter nach vorn.

Kurz vor der Pause konnte die Elf vom Sauerbach jubeln. Nach einem öffnenden Ball aus der Mitte legte der freigespielte Julian Köhnlein von außen in den Rückraum zu Kapitän Nicola Zahner, der mit einem Flachschuss den Weg vorbei am Gästekeeper ins Tor fand. Nach dem Seitenwechsel blieb Hofherrnweiler weiter am Drücker und spielte nun auf die Führung.

Eine Viertelstunde vor dem Ende stand Okan Housein erneut 25 Meter vor dem Tor wieder bereit und trat zum Freistoß an. Diesmal zog der Mittelfeldspieler den Ball auf das andere Toreck, das Ergebnis war allerdings dasselbe. Erneut unhaltbar schlug der Ball im Winkel ein. Wie in der Vorwoche ließ sich das junge Heimteam vom erneuten Rückstand jedoch nicht beirren und spielte weiterhin mutig nach vorn. Nach 79 Minuten setzte sich die Mannschaft am Strafraum des FC Wangen fest. Über mehrere Stationen kam der Ball dann zu Nicola Zahner, der den Keeper aus zehn Metern tunnelte. Als jeder schon mit dem Abpfiff und einer Punkteteilung rechnete, setzte die Weststadtelf dann sogar noch einen drauf. Ein Pass von Kapitän Nicola Zahner rutschte auf der linken Seite zu Benjamin Schiele durch. Der lief allein auf den Torwart zu und schob souverän zum vielumjubelten Siegtreffer ein.