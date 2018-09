TSG klettert auf Platz vier

2:0 hat die TSG Hofherrnweiler-Unterrombach den TSV Blaustein am sechsten Spieltag der Fußball-Landesliga besiegt und sich damit auf den vierten Platz vorgeschoben. Daniel Rembold und Hannes Borst erzielten die Treffer für das Team aus Aalens Weststadt.

Drei Jahre, sechs Niederlagen. Die TSG konnte seit dem Aufstieg in die Landesliga keinen Punkt gegen den TSV Blaustein holen. Dies sollte sich dieses Mal ändern. Trainer Benjamin Bilger musste Johannes Rief und Kai Horlacher ersetzen.

Jonas Christlieb und Maxi Blum rutschten in die Startformation. Letztgenannter sammelte beim 6:1 der U 23 gegen den SV Lauchheim Selbstvertrauen. Davon sollte er gegen Blaustein profitieren. Die Partie begann verhalten. Beide Mannschaften wollten ihr Visier nicht öffnen. Nach 15 Minuten hatte die TSG das Kommando übernommen. Es entstanden immer mehr Lücken im Defensivverbund der Gastgeber. Diese nutzte Daniel Rembold aus. In der 20. Minute gelang dem TSG-Angreifer das 1:0. Nun wollte Blaustein ausgleichen.

Der für Rief in die Startelf gerückte Jonas Christlieb und seine Nebenleute machten einen guten Job und verhinderten vor dem Halbzeitpfiff den Ausgleich. Auch Blausteins Hintermannschaft hatte einige brenzlige Situationen zu bereinigen. Somit blieb es beim 1:0 für die TSG. Die Zuschauer sahen auch im zweiten Durchgang zwei Teams, die in der Offensive ihr Heil suchten. Blaustein hatte einige gute Aktionen. Was auf das Tor kam, konnte Manuel Landgraf allerdings entschärfen. Benjamin Bilger brachte Pascal Weidl für Maxi Blum in die Partie. Er sollte frischen Wind in das Offensivspiel bringen. Es sollte eine ganze Weile dauern, bis die TSG die Partie zu ihren Gunsten entscheiden konnte. Hannes Borst gelang in der 78. Minute die Entscheidung. Mit seinem Treffer zum 2:0 bescherte er der TSG den ersten Sieg gegen den TSV Blaustein nach drei Jahren. Nun gilt es den Schwung am kommenden Samstag (29. September) in das Spiel gegen den Tabellenletzten der Landesliga TSV Bad Boll mitzunehmen und sich im oberen Drittel festzusetzen.