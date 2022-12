TSG ist zu Gast bei der TSG

Im letzten Verbandsliga-Spiel des Jahres, reist die TSG Hofherrnweiler-Unterrombach am Samstag (3. Dezember) zum Namensvetter TSG Tübingen. Anpfiff ist um 14 Uhr am Stadion am Freibad.

Mit 33 Punkten und 38:26 Toren hat es die Elf von Patrick Faber und Marc Ruppert geschafft, sich in eine komfortable Situation zu bringen. Dies ist eine beeindruckende Leistung, mit der man vor der Saison nicht rechnen konnte. Als Vierter befindet sich die TSG in Schlagdistanz auf Platz zwei. Nur drei Zähler trennen die Weilermer vom FC Normannia Gmünd.

Dank der Serie mit zehn Punkten aus den vergangenen vier Spielen, konnte sich die TSG im oberen Drittel der Tabelle festsetzen. Die Jungs um Kapitän Johannes Rief wollen diese Serie ausbauen. Im ersten Auswärtsspiel der Rückrunde wird die TSG in Tübingen spielen. Die TSG aus Tübingen findet sich nach einem starken Auftakt im Mittelfeld auf Platz acht. Das Team von Michael Frick konnte sich zuletzt beim heimstarken VfL Pfullingen durchsetzen und auswärts ein Ausrufezeichen setzen.

Vor den heimischen Fans läuft es für die TSG bisher noch nicht so, wie gewohnt. In der Heimtabelle rangieren die Tübinger auf dem 14. Platz. Das letzte Heimspiel wollen die Tübinger sicher nutzen, um diese Bilanz aufzubessern Bei der TSG Hofherrnweiler-Unterrombach geht in diesem Spiel darum, den Anschluss an das obere Drittel zu halten. Auf fremden Plätzen konnte die Faber-Elf bisher 13 Zähler einfahren. Das Spiel gegen den SVK Rutesheim hat gezeigt, dass die TSG nicht von ungefähr in der vorderen Gruppe der Tabelle steht.

Jetzt gilt es das Selbstvertrauen in die letzte Partie 2022 mitzunehmen, um ein besinnliches Weihnachtsfest zu feiern. Patrick Faber und sein Co Marc Ruppert können auf die bewährten Kräfte zurückgreifen. Nach der Rückkehr von Samuel Schwarzer in den Kader sind die Trainer noch variabler. Auch Luca Sigloch, der gegen Rutesheim sein Debüt in der Verbandsliga feierte, ist eine Alternative für Patrick Faber.