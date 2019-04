Die Ellwanger werden sie vermissen: Am 14. Mai ist das letzte Mal geöffnet, dann sperren Marianne und Erich Mohring den Stiftskeller zu. 39 Jahre haben sie sich in dem urigen Kellerlokal um das Wohl ihrer Gäste gekümmert. Jetzt gehen sie in den Ruhestand.

Viele wunderbare, kulinarische und aufregende Jahre seien es gewesen, schreiben Mohrings in ihrem Aushang. Jetzt hängen sie die Schürzen an den Nagel und lassen viele wehmütige Gäste zurück.