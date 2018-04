TSG II leistet sich nächsten Patzer

Jetzt wird es eng für die die Reserve aus Hofherrnweiler in der Fußball-Kreisliga A I. Nach der neuerlichen Niederlage am Mittwochabend sitzt ihnen Heuchlingen im Nacken. Schrezheim siegt in der B III unter anderem durch einen Doppelpack von Thomas Schiele gegen Rindelbach/Neunheim mit 5:1.

Kreisliga A I: Schechingen – Essingen II 1:3 (0:1). Tore: 0:1 Dayan (15.), 1:1 Bopp (55., FE), 1:2 Haller (80.), 1:3 Berger (87.). Eine effektive Chancenverwertung verhalf den Essingern zu diesem glücklichen Auswärtssieg. Der FC Schechingen war eher spielbestimmend, konnte daraus aber kein Kapital schlagen. Nach dem 1:1 war Schechingen drauf und dran, das 2:1 nachzulegen, wurde dann aber kalt erwischt.

Hofherrnweiler-Unterr. II – Böbingen 0:1 (0:1). Tor: 0:1 Hager (43.). Die Heimelf hatte mehr Spielanteile konnte sich aber über 90 Minuten kaum Chancen herausspielen. Die Gäste waren stark eingestellt und gewannen nicht unverdient.

Kreisliga A II: Hüttlingen – Röhlingen 3:0 (1:0). Tore: 1:0 J. Baumgärtner (35.), 2:0 M. Freimuth (50.), 3:0 M. Freimuth (62.). Die erste Halbzeit gestaltete sich zunächst zäh, keines der beiden Teams konnte sich entscheidend durchsetzen. Gegen Ende der ersten Halbzeit ging Hüttlingen dann aber in Führung. In der zweiten Halbzeit kam der Gastgeber noch stärker auf und gewann am Ende verdient, auch in dieser Höhe. Reserven: 0:0.

Stödtlen - SGM Union Wasseralfingen 0:0. Insgesamt ausgeglichenes Spiel mit leichter Überlegenheit von Stödtlen. Die bessere Chancen lagen ebenfalls auf Seiten der Heimelf, jedoch keine hundertprozentige über das gesamte Spiel gesehen. Ein gutes, torloses 0:0.

Kreisliga B III: DJK SV Aalen – Neuler II 1:1 (1:0). Tore: 1:0 Hachem (40.), 1:1 Pflieger (FE., 83.). Bes. Vorkomn.: Rote Karte Aalen (75.). Lange sah die DJK aus Aalen wie der Sieger aus, doch dann kam die 83. Minute. Hier konnte Neuler II durch einen Elfmeter noch den Ausgleich erzielen und so trennten sich beide Vereine am Dienstagabend bereits mit einem Remis.

Lauchheim II - Jagstzell 1:3(0:2). Tore: 0:1 Steffen Schier (28.), 0:2 Christian Vaas (45.), 0:3 Timo Ziegler (49.), 1:3 Sarjo Faye (85.). In einem teilweise ausgeglichenen Spiel belohnte sich der Gast mit drei Toren, und nimmt somit verdiente drei Punkte mit nach Hause.

Ellwangen II – Abtsgmünd 1:7 (0:1). Tore: 0:1 Yilmaz (23.), 0:2, 0:4 Bihlmaier (55., 72.), 0:3, 1:7 Frank (65., 90.), 0:5 Boll (75.), 1:5 Pöschl (80.), 1:6 Bougram (85.). Die Bezirksliga-Reserve kam gegen den Spitzenreiter am Dienstagabend ordentlich unter die Räder. Die TSG kannte kein Erbarmen und marschiert mit einem weiteren Kantersieg in Richtung Kreisliga A.

SGM Neunheim/Rindelbach – Schrezheim 1:5 (1:2). Tore: 0:1, 1:3 Schiele (10., 54.), 0:2 Blank (FE., 22.), 1:2 Gentner (FE., 44.), 1:4 Ezgin (65.), 1:5 Kautz (70.). Bes. Vorkmn.: Gelb-Rot für Gentner (SGM, 57.) Die erste Hälfte war ausgeglichen. Schrezheim nutzte seine Chancen besser. In der zweiten Hälfte war der Gast auch spielerisch besser und nach der Ampelkarte für Rindelbach war das Spiel entschieden. Reserven: 1:2.

Eigenzell – Dalkingen 6:0 (1:0). Tore: 1:0 Hug (3.), 2:0 Gaugler (49.), 3:0 Artamonov (52.), 4:0 Saveski (57.), 5:0 Ebert (FE., 61.), 6:0 Sienz (69.). In der ersten Hälfte war es ein ausgeglichenes Spiel, in dem durchaus auch die Gäste Chancen zu Toren hatten. Nach der Pause spielte nur noch Eigenzell und gewann verdient.

Kreisliga B IV: SGM Kirchh./Trochtelfingen II - SGM Rött./Oberd./Aufh. 2:1 (2:0). Tore: 1:0, 2:0 Dauser (16., 25.), 2:1 Lippmann (85.). Die SGM stellte durch einen Dopplepack von Manuel Dauser schnell die Signale auf Sieg. Der Anschlusstreffer für die Gäste kam zu spät.