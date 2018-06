TSG II feiert den Aufstieg

Sie haben es geschafft. Die Fußballer der TSG Hofherrnweiler II dürfen in der kommenden Saison in der Bezirksliga ran. Im entscheidenden Relegationsspiel besiegten die Jungs aus der Aalener Weststadt am Donnerstagabend auf dem Sportplatz in Heuchlingen den TSV Heubach. Das Tor des Tages erzielte dabei Timo Frank in der 82. Minute nach einem Eckball. Während die TSG II den Aufstieg feiert, müssen die Heubacher den Abstieg in die Kreisliga A hinnehmen.

