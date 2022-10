TSG holt in Unterzahl einen Punkt

Die TSG Hofherrnweiler-Unterrombach und der VfL Sindelfingen trennten sich am zwölften Spieltag der Verbandsliga-Württemberg mit 0:0. Für die TSG war es am Ende ein gewonnener Punkt, da man ab der 69. Minute in Unterzahl spielen musste.

Nach dem Sieg im Derby gegen die Sportfreunde Dorfmerkingen, wollte die Mannschaft von Patrick Faber und Marc Ruppert in Sindelfingen nachlegen. Man war jedoch gewarnt, denn der VfL kann vor seinen heimischen Fans jeden Gegner vor große Herausforderungen stellen. Da das Floschenstadion rundum erneuert wird, wurde das Spiel auf den benachbarten Kunstrasenplatz gelegt. Die TSG begann gut, ließ den Ball sehr gut laufen, kam jedoch nicht entscheidend in den Strafraum des VfL. Bei den Gastgebern lief viel über Endrit Syla, der im Mittelfeld die Fäden zog. Die größte Chance im ersten Durchgang hatte Sindelfingen in der 33. Spielminute. Nach einer schönen Flanke von Leon Tuksar, verpassten im Zentrum Syla und Gamuzza um Haaresbreite. Hier war das Glück auf Seiten der TSG. Nur wenige Minuten später hatte die TSG eine gute Möglichkeit durch Nico Zahner. Sein Freistoß wurden von den Sindelfingern geblockt und es entstand ein gefährlicher Konter. TSG-Keeper Stylianos Tentonis konnte super gegen Gianluca Gamuzza parieren. Ein weiterer Freistoß aus aussichtsreicher Situation wurde geblockt, sodass VfL-Schlussmann Alexander Bachmann nicht mehr eingreifen musste. Kurz vor dem Halbzeitpfiff von Schiedsrichter Alexander Nipp hatte Syla nochmals eine gute Möglichkeit für den VfL. Sein Schuss ging über das Tor. Auf der anderen Seite spielte Hannes Borst mit einem schönen Ball Daniel Rembold im Strafraum frei. Dieser wurde kurz vor dem Abschluss gestoppt.

Beim Stande von 0:0 wurden die Seiten gewechselt. Kai Horlacher hatte in den ersten Minuten des zweiten Durchgangs nach einem schönen Solo über 50 Meter die erste Chance. Sein Schuss landete neben dem Tor. Die TSG kam gut aus der Kabine. Man hatte wieder mehr vom Spiel. Eine super Flanke von Nico Zahner konnte Noah Sautter vor dem einschussbereiten Daniel Serejo klären. In der Folgezeit spielte sich der Großteil der Partie im Mittelfeld ab. Beide Teams hatten Schwierigkeiten den finalen Pass zu spielen, um vor das Tor zu gelangen. In 69. Minute dann eine spielentscheidende Szene. Der eingewechselte Muhsin Alper Kocas setzte sich über die rechte Seite durch. Kapitän Johannes Rief wollte den Ball ins Aus klären. Kam einen Schritt zu spät und holte Kocas unsanft von den Beinen. Das Schiedsrichter-Trio entschied auf rote Karte wegen zu hartem Einsteigen. Für die TSG ein bitterer Rückschlag.

Rief wird seinem Team die nächsten Spiele fehlen. Sindelfingens Trainer Robert Klug setzte nun alles auf eine Karte. In Überzahl drängte auf die Führung. Mit Sascha Häcker und Florian Feigl brachte er zwei neue Kräfte, um die Offensive zu unterstützen. Häcker war es, der gute Chancen für den VfL liegen ließ. Erst wurde ein Schuss von ihm geblockt, dann streifte ein Kopfball die Latte. Wieder Glück für die TSG. Am Ende musste man mit dem Punkt zufrieden sein. Für beide Seiten ein gerechtes Ergebnis. Bereits am Samstag (22. Oktober) gastiert der SSV Ehingen-Süd bei der TSG in der Weststadt.