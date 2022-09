TSG Hofherrnweiler II beweist große Moral

Der SV Lauchheim hat nach der 1:3-Heimniederlage gegen die Sportfreunde Dorfmerkingen II die Tabellenführung abgeben müssen. Neuer Spitzenreiter ist die TSG Nattheim (4:3 bei der TSG Schnaitheim). Der FV 08 Unterkochen hat zuhause mit 0:1 gegen den TV Neuler verloren. Der FC Durlangen und die TSG Hofherrnweiler-Unterrombach II trennten sich 2:2. Unentschieden endete auch die Partie zwischen der SG Heldenfingen/Heuchlingen und der DJK SG Schwabsberg. Am Ende stand es 3:3. Dreifacher Torschütze für Schwabsberg war Torjäger Fabian Ehrmann.

FV 08 Unterkochen - TV Neuler 0:1 (0:1). Tor: Marius Gentner (22.). Neuler nutzte einen Konter zur Führung, nachdem Unterkochen in der Anfangsphase zwei Chancen liegen ließ. In der Folge versuchten die Hausherren mehr zu tun, Neulers Abwehr stand aber gut. Als Neuler nach 60 Minuten die große Chance zum 0:2 vergab, ging es die letzte halbe Stunde nur noch auf ein Tor. Mit viel Glück verteidigte Neuler das 0:1, unter anderem gab es noch einen Pfostentreffer in den Schlussminuten.

FC Durlangen - TSG Hofherrnweiler-Unterrombach II 2:2 (0:0). Tore: 1:0, 2:0 B. Joof (61., 76.), 2:1, 2:2 P. Weidl (90+1., 90+2.). Die Hausherren führten bis zur 90. Minute mit 2:0. Die drei Punkte schienen bereits nach Durlangen zu gehen. Doch die TSG II erzielte in der Nachspielzeit noch zwei Treffer und holte am Ende einen Punkt. Doppelter Torschütze war Pascal Weidl.

SG Heldenfingen/Heuchlingen - DJK-SG Schwabsberg-Buch 3:3 (2:0). Tore: 1:0, 2:0 B. Acikgöz (16., 18.), 2:1, 3:2, 3:3 F. Ehrmann (58., 73. FE, 75.), 3:1 M. Schmid (66.). In einer torreichen Begegnung trennten sich die SG Heldenfingen/Heuchlingen und die DJK-SG Schwabsberg/Buch 3:3. Fabian Ehrmann erzielte alle drei Tore für die Gäste.

SV Lauchheim - SF Dorfmerkingen II 1:3 (0:1). Tore: 0:1 S. Michel (43.), 0:2 B. Mahler (77. FE), 0:3 F. Amon (84.), 1:3 S. Hanke (90+3.). Bes. Vork.: Gelb Rote Karte Lauchheim (76.). Zweite Niederlage für den SV Lauchheim in dieser Saison. Der SVL musste sich den Sportfreunden mit 1:3 geschlagen geben.