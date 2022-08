TSG Hofherrnweiler gelingt faustdicke Überraschung im Pokal

Faustdicke Überraschung in der zweiten Runde des Verbandspokals: Verbandsligist TSG Hofherrnweiler-Unterrombach wirft den Oberligisten Göppinger SV dank des ganz späten Treffers von David Weisensee mit xx raus.

Dabei standen die Vorzeichen doch gar nicht so gut für die TSG: Sie musste mit Nicola Zahner, Hannes Borst, Magnus Haas, Veljko Milojkovic und Neuzugang Jonas Keller auf wichtige Spieler verzichten.

Für die erste gefährliche Aktion benötigten die Gäste einen Standard. Nach einem Kopfball konnte Samuel Schwarzer allerdings noch auf der Linie klären. In der Folge kam auch die TSG hin und wieder nach vorne. Nach 38 Minuten folgte der erste nennenswerte Torschuss der Hausherren. Kurz vor der Pause zeigte der Schiedsrichter dann auf den Punkt. Der GSV-Kapitän Pavlos Osipidis nahm das Bein von Schwarzer dankend an und ging zu Boden. Vom Punkt verwandelte Filip Milisic sicher. Nach dem Seitenwechsel war die TSG die bessere Mannschaft. In der 55. Minute herrschte Konfusion im Göppinger Strafraum. Defensivspezialist Samuel Schwarzer schirmte den Ball von gleich mehreren Göppingern ab und brachte die Kugel mit einer schnellen Drehung vors Tor, wo Milisic mit einem Klärungsversuch ins eigene Netz traf. Kurz darauf hatte die Faber-Elf sogar die Chance auf die Führung. Matthias Layer im Gästetor verhinderte mit einer sensationellen Parade den erneuten Einschlag nach Benjamin Schieles Schuss gegen die Laufrichtung.

Zehn Minuten vor dem Ende erzielten die Göppinger nach einer Ecke dann das vermeintliche 1:2. Torschütze Anthony Mbem-som Nyamsi gab nach vehementen Protesten der Hausherren aber sein Handspiel zu – Tolle Geste.

Bevor es in die Verlängerung ging, fand Daniel Serejo mit einem hohen Ball in den Lauf Joker David Weisensee, der aus circa 20 Metern den herausgeeilten Layer überlupfte. Kurz darauf lagen sich die TSG-Spieler vor rund 200 Zuschauern in den Armen und konnten den Überraschungserfolg bejubeln. Nach dem 2:1-Sieg gegen den Oberligisten steht die TSG Hofherrnweiler-Unterrombach nun in der dritten Pokalrunde. Dort geht es dann Anfang September auswärts gegen Bad Boll aus der Landesliga.