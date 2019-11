TSG hat noch Luft nach oben

Im letzten Verbandsliga-Spiel des Jahres 2019 für die TSG Hofherrnweiler-Unterrombach gastiert der FC Wangen an diesem Samstag im heimischen Sportpark. Anpfiff der Partie ist um 14 Uhr.

16 Spiele, 16 Punkte, 22:28 Tore, Rang 13 – so lautet die Bilanz der Weststadt-Elf in der ersten Verbandsliga-Saison der Vereinshistorie. Für das Trainer-Team Benjamin Bilger und Patrick Faber gibt es sicher das ein oder andere Spiel in dem ihre Elf Punkte liegen hat lassen.

Nichtsdestotrotz spiegelt der Tabellenplatz die gezeigten Leistungen wieder. Zu Beginn der Saison tat sich die TSG schwer sich an die neuen Gegebenheiten, das Tempo und die spielerische Klasse der gegnerischen Mannschaften zu gewöhnen, doch intensives Training und die Optimierungen im Umfeld haben dazu geführt, dass die TSG in dieser Liga mithalten kann. Immer wieder fehlt auch das letzte Quäntchen Glück, jedoch muss man sich dies hart erarbeiten. „Wir lernen von Woche zu Woche hinzu. Stand heute haben wir uns ein Bild von allen Gegnern machen können, sodass wir in der Rückrunde über Stärken und Schwächen Bescheid wissen. Das macht es uns als Neuling einfacher uns auf das System unserer Gegenüber einzustellen“, so der TSG-Trainer. Dies betrifft bereits das Spiel gegen den FC Wangen. Zum Auftakt der Saison unterlag die Mannschaft vom Sauerbach im Allgäu mit 0:2 und musste einiges an Lehrgeld bezahlen. „In Wangen hatten wir im ersten Durchgang mehr Ballbesitz. Am Ende standen wir mit leeren Händen da. Daraus haben wir Step-by-Step gelernt und Punkte eingefahren. Hier ist aber noch Luft nach oben“, sagt Bilger. Bereits gegen den FC Wangen wollen die Jungs vom Sauerbach einen Sieg einfahren, um ein gutes Polster für die Rückrunde zu schaffen.