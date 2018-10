TSG: Höhenflug? Fehlanzeige!

Niederlagen? Kennen diese Jungs vom Sauerbach nicht. Zumindest nicht in dieser Saison in der Fußball-Landesliga. Und es macht derzeit auch keinen Anschein, dass sie sich mit Niederlagen anfreunden müssen. Die TSG Hofherrnweiler-Unterrombach steht nach elf Spieltagen in der Tabelle ziemlich komfortabel da, wirkt souverän. Nach dem 2:1-Sieg im Spitzenspiel gegen den SC Geislingen schauen die Konkurrenten dem Spitzenreiter hinterher – zuvorderst N.A.F.I Stuttgart (fünf Punkte Rückstand) und die Geislinger, und müssen schon ein bisschen was gutmachen, um die Kicker aus der Aalener Weststadt einzuholen.

Doch die Meisterschaft ist noch kein Thema am Sauerbach. „Wir müssen auf dem Boden bleiben“, sagt TSG-Trainer Benjamin Bilger. Auf dem Boden der Tatsachen geben die TSGler ein gutes Bild ab. Der Erfolg gegen Geislingen war nicht nur verdient, sondern zeigte auch die fußballerische Qualität der Bilger-Auswahl. Und erfolgreich Fußball spielen geht nur, wenn man „fokussiert, im Kopf klar“ sei. Hinten sicher, vorne gefährlich – eine gute Mischung.

Mittelfeldmann Daniel Rembold, einer dieser Spieler des ungeschlagenen Tabellenführers, sagt: „Wir müssen von Spiel zu Spiel schauen.“ Klingt fokussiert. Die Akteure vom Sauerbach scheinen nicht abzuheben, auch nicht nach dem jüngsten wichtigen Erfolg. Das Selbstbewusstsein ist allerdings gestiegen nach acht Siegen und drei Unentschieden. „Wir waren in jedem Spiel die bessere Mannschaft und können jeden in der Liga schlagen“, befindet Rembold. Als nächstes, im Auswärtsspiel am kommenden Sonntag, wäre dann der TSV Weilheim an der Reihe.

Eine Niederlage mussten die Weststädter jedoch schon verkraften – im Pokal.

Niederlage nur im Pokal

In der zweiten Runde des WFV-Pokals war für Hofherrnweiler-Unterrombach Schluss nach dem 0:1 gegen den Verbandsligisten Calcio Leinfelden-Echterdingen – das trug sich allerdings vor dem Start in der Landesliga zu.

Dass sich in dieser Saison bisher ein Lauf entwickelt hat, ist aber kein Zufallsprodukt. Die Ergebnisse müsse sich die Mannschaft „jede Woche erarbeiten“, merkt Patrick Faber an – er ist mit seinen 31 Jahren neben dem gleichaltrigen Roman Riedel der erfahrene Mann im jungen Team von Bilger. Faber kommt daher, wohin es die TSG führen könnte – in die Verbandsliga. Nach seinem Wechsel vom TSV Essingen befindet er sich mit seiner neuen Mannschaft gleich einmal in der Erfolgsspur. Das Team müsse „dran bleiben“. Wer weiß, was dann noch geht. „Wir hoffen das Maximale“, sagt Faber. Das könnte im kommenden Jahr, am Saisonende, vielleicht die Meisterschaft sein.