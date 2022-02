TSG gegen TSVE: Viel Vorfreude auf das Derby

Fußball-Verbandsligist TSV Essingen hat den Nackenschlag des 2:2-Ausgleichs in der Nachspielzeit in Heiningen aufgearbeitet und verdaut und freut sich nun auf das Derby am Sauerbach, wenn es an diesem Samstag (15 Uhr) zur TSG Hofherrnweiler-Unterrombach geht.

„Wir haben spät den Ausgleich kassiert, die TSG zuletzt spät zum eigenen Sieg getroffen, von daher sehe ich den Gegner mental schon leicht in der Favoritenrolle“, sagt TSV-Trainer Stephan Baierl vor diesem besonderen Derby. Nur wenige Kilometer trennen die beiden Stadien, die Spieler kennen sich untereinander, viele haben im jeweils anderen Verein gespielt. Allen voran TSG-Trainer Patrick Faber hat lange Zeit im Mittelfeld der Essinger die Fäden gezogen. Alle Personalien muss man nicht durchgehen, es sind einige. Das 2:2 in Heiningen habe man am Montag eine Stunde lang in der Videoanalyse aufgearbeitet und auch in den nachfolgenden Trainings habe Baier seine Spieler noch einmal auf Einzelheiten hingewiesen. Baierl ärgerte am meisten, dass man nicht schon viel früher das dritte Tor gemacht hatte, „dann wäre das Spiel entschieden gewesen, die Chancen waren da“. Ein Thema, das sich wiederholt in dieser Saison.

Anders war das beim Hinspiel, das bekanntlich 5:0 für die Essinger endete – kaum zu glauben, wenn man aktuell auf die Tabelle schaut. Mit 35 Punkten steht die TSG nur zwei Punkte und einen Platz schlechter als der TSV Essingen in der Tabelle glänzend da. Die Saisonziele beider Mannschaften hätten zuvor unterschiedlicher nicht sein können, was auch Baierl mehr als beeindruckt. „Nach diesem Ergebnis aus dem Hinspiel hat damit keiner rechnen können. Am Ende ist es vielleicht die Initialzündung gewesen für Hofherrnweiler. Da muss man der TSG großen Respekt zollen, da ziehe ich meinen Hut, das ist wirklich beeindruckend. Deswegen bin ich mir auch sicher, dass das ein Spiel auf Augenhöhe werden wird“, so der Ulmer. Mit der Chance für die TSG, die Essinger in der Tabelle zu überholen – was die Baierl-Elf unter allen Umständen vermeiden möchte.

Essingens Trainer selbst kann den Lokalkolorit noch ein wenig von sich weisen, weiß aber natürlich um die Bedeutung dieses Spiels, vor allem für die langjährigen Mitglieder der jeweiligen Vereine. „Deswegen freue ich mich natürlich auch auf dieses Spiel, ein echtes Derby, zu dem dann auch wieder ein paar Zuschauer zugelassen sein werden. Sollten wir in diesem Spiel die falsche Einstellung an den Tag legen, dann wäre das Gift für uns“, sagt Baierl eindringlich. Er und sein Team aber wüssten, was auf sie zukommt, man habe sich ausführlich mit dem Gegner beschäftigt. Personell sieht es recht gut aus beim TSV. Schlussmann Jonas Gebauer hat sich aus der Quarantäne zurückgemeldet, ebenso wie der junge Torwart Kilian Kleinhenz. Dieser Umstand führte in Heiningen dazu, dass Lars Eisenmann, mittlerweile in der Sportlichen Leitung des Vereins, als Ersatztorwart auf der Bank Platz nehmen musste. Dies wird dann am Samstag wohl nicht mehr der Fall sein, wobei Eisenmann natürlich einer derjenigen ist, der die Bedeutung dieses Derbys besser einzuschätzen wüsste, als kaum ein anderer.