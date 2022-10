TSG feiert Premierensieg

Die TSG Hofherrnweiler-Unterrombach ist in dieser Saison das Maß der Dinge in den Ostalb-Derbys. Im dritten Ostalb-Derby feierte man den dritten Sieg. Mit 3:1 setzte sich die Mannschaft von Trainer Patrick Faber gegen die Sportfreunde Dorfmerkingen durch. Es war das erste Aufeinandertreffen beider Mannschaften in der Verbandsliga überhaupt.

In der neunten Minute hatte die TSG die erste gute Möglichkeit des Spiels. Den Abschluss von Benjamin Schiele konnte Dorfmerkingens Keeper Christopher Junker souverän parieren. In der zwölften Minute ging dann ein erstes großes Raunen durch den VR-Bank-Sportpark. Nach einem Dorfmerkinger-Eckball klatschte der Abschluss von Maximilian Eiselt an die Latte. Nur drei Minuten später stand Eiselt dann auf der anderen Seite im Mittelpunkt. In höchster Not klärte der Gegen Daniel Rembold, der ansonsten alleine auf Torhüter Junker zugelaufen wäre. Es war eine gute und intensive Anfangsphase im Ostalb-Derby. Nach 25 Minuten stand dann erstmals TSG-Torhüter Stylianos Tentonis im Blickfeld. Den Abschluss von Sangar Aziz konnte er allerdings gut parieren. In der 28. Minute forderte die TSG vehement Elfmeter - nach dem Daniel Serejo vermeintlich gefoult wurde. Schiedsrichter Fabio Gentile sah das allerdings anders und ließ weiterspielen. Acht Minuten vor der Pause durfte Dorfmerkingen dann etwas überraschend die Führung bejubeln - allerdings mit großer Unterstützung von Tentonis und TSG-Kapitän Johannes Rief. Tentonis kam unnötigerweise aus seinem Kasten - und dabei kam es zum Missverständis zwischen ihm und Rief. Kapitän Marc Gallego sagte danke und netzte zum 1:0 ein. „Ich hab auf den Fehler spekuliert und gehört, wie Torhüter Tentonis „Leo“ sagte. Wenn sich zwei Mitspieler auf den Ball konzentrieren, passiert in der Regel immer was. Glücklicherweise ist mir der Ball dann vor die Füße gekommen und ich habe das 1:0 erzielt“, so der Torschütze Marc Gallego. Noch vor der Pause wäre die TSG fast zum Ausgleich gekommen - den wuchtigen Kopfball von Rief, hielt Junker aber stark. So führten die Dorfmerkinger zu Pause mit 1:0.

TSG-Trainer Patrick Faber reagierte in der Pause und brachte Hannes Borst für Simon Lechleitner. Mit Borst zeigte die TSG nun ein gänzlich anders Gesicht. 13 Minuten nach Wiederanpfiff konnte die TSG erstmals jubeln. Der Freistoß von Nicola Zahner, etwa 18 Meter vor dem Tor, landete in den Maschen. In der 65. Minute führte Zahner erneut einen Freistoß aus. Junker parierte, der Nachschuss von Julian Köhnlein ging über das Tor. Die TSG drückte nun auf den Führungstreffer - und eine knappe Viertelstunde vor dem Ende gelang dieser auch. Rembold bediente Cornelius Fichtner, der über die rechte Seite marschierte. Im Strafraum bediente er Serejo, der zur 2:1-Führung einschob. Praktisch im Gegenzug wäre fast der Ausgleich gefallen. Der Abschluss von Daniel Nietzer ging haarscharf links am Tor vorbei. Dorfmerkingen probierte nun alles. Da Trainer Helmut Dietterle allerdings kaum Optionen von der Bank hatte, zog er eine Joker-Karte, die keiner auf der Rechnung hatte und für viel Verwunderung sorgte. Torhüter Christian Zech wurde in der 86. Minute für Lucas Schwarzer eingewechelt. Junker dagegen streifte sich ein Spieler-Trikot über und wurde kurzerhand in den Sturm beordert. „Da Christopher Junker Wucht hat, wollten wir mit langen Bällen agieren. Junker hat als Feldspieler eine gewisse Qualität und wir wollten ihn im Strafraum platzieren. Doch dazu sind wir gar nicht mehr gekommen“, so Dietterle.

Denn nur kurz nachdem Junker als Stürmer aufs Feld kam, machte die TSG den Deckel drauf. Der eingewechselte Veljko Milojkovic erzielte das 3:1und entsprechend groß war der Jubel. TSG-Trainer Patrick Faber war entsprechend stolz auf seine Mannschaft: „Aufgrund der zweiten Halbzeit haben wir uns den Sieg verdient. Wir sind unglücklich in Rückstand geraten. In Durchgang zwei sind wir dann zurückgekommen und haben das Spiel gemacht. Ich freue mich für die Mannschaft, dass sie die richtige Reaktion nach der Niederlage gegen Nagold gezeigt hat.“ Ähnlich sah es auch Kapitän Johannes Rief: „Ich finde es war ein verdienter Derbysieg aufgrund der zweiten Halbzeit. Es war ein hochklassiges Spiel von beiden Mannschaften, mit viel Tempo und Härte in den Zweikämpfen.

Auf der anderen Seite war Helmut Dietterle entsprechend enttäuscht: „Es ist eine mehr als bittere Niederlage, weil sie einfach dumm war. Bis zum 1:1 waren wir die klar bessere Mannschaft. Durch Nachlässigkeiten und Leichtsinnigkeiten haben wir es der TSG ermöglicht, zum Ausgleich zu kommen. Bis zum 1:1 habe ich von Hofherrnweiler nicht viel gesehen. Unterm Strich war es eine völlig unverständliche Niederlage, die nicht hätte sein müssen.“