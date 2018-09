TSG favorisiert gegen Bad Boll

In der Fußball-Landesliga empfängt die TSG Hofherrnweiler-Unterrombach den TSV Bad Ball im heimischen Sportpark. Anpfiff der Partie ist an diesem Samstag um 16 Uhr.

Es sieht gut aus, was die Jungs von TSG-Trainer Benjamin Bilger in der noch jungen Saison zustande gebracht haben. Nach sechs Spielen belegt das Team aus der Aalener Weststadt den vierten Platz. Der Sieg zuletzt beim TSV Blaustein hat dafür gesorgt, dass die TSG an den vorderen Plätzen schnuppert. Wichtig für Benjamin Bilger ist jedoch nicht der Tabellenplatz. Dieser ist eine Momentaufnahme. Den Trainer freut es umso mehr, dass die Jungs, die von der Bank kommen, stechen. Zuletzt war es Jonas Christlieb. Der Innenverteidiger übernahm die Rolle des gesperrten Johannes Rief und machte einen guten Job.

„Unser Kader ist extrem breit. Das ist im Laufe der Saison auch sehr wichtig. Es macht großen Spaß mit den Jungs zu arbeiten und auch als Team harmonieren wir sehr gut“, so der Trainer. Dies haben auch die Einheiten unter der Woche gezeigt. Konzentriert bereitete sich die Elf auf das kommende Spiel gegen den Letzten vor.

„Bad Boll fehlt gerade wohl das Quäntchen Glück. Ich kenne die Mannschaft und sie hat eindeutig mehr Qualität, als das was der Platz gerade aussagt. Wir sind gewarnt“, so Bilger. Trotzdem nimmt der Trainer die Favoritenrolle an. „Wir werden den Gegner nicht unterschätzen, aber wir spielen vor heimischem Publikum und wollen einen Sieg einfahren“, sagt Bilger. Ein Dreier wäre für das Selbstvertrauen der TSG sehr wichtig, denn am kommenden Spieltag kommt es zum Spitzenspiel beim SV Ebersbach/Fils. „Wir wollen weiterhin ungeschlagen bleiben und hoffen, dass wir mit der weißen Weste und zahlreichen Fans den Weg zum Aufstiegsfavoriten Ebersbach reisen können.“ Wen der Trainer gegen Bad Boll aufstellen wird, bleibt abzuwarten. Eines ist aber gewiss. Bilger kann sich auf seine Jungs verlassen. „Das macht es mir als Trainer besonders schwer, ist aber eine komfortable Situation.“