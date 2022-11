TSG empfängt Spitzengegner

Nur vier Tage nach der Pokalniederlage gegen den SSV Ehingen-Süd, steht für die TSG Hofherrnweiler-Unterrombach bereits die nächste harte Aufgabe ins Haus. Am Samstag um 14.30 Uhr reist mit Calcio Leinfelden-Echterdingen ein Spitzenteam aus der Verbandsliga an.

Die Mannschaft aus der Nähe der Landeshauptstadt befindet sich derzeit auf Rang drei im Tableau. In der nach 14 Spieltagen immer noch unfassbar engen Liga stehen die Grün-Weiß-Roten mit 26 Punkten allerdings nur drei Punkte vor der TSG auf Platz sieben. Verstecken muss man sich in der Aalener Weststadt also beileibe nicht. Zumal die Mannschaft von Trainergespann Patrick Faber und Marc Ruppert in den bisherigen Spielen gegen Spitzenteams in dieser Saison stets siegreich das Feld verließ. Sowohl im Derby gegen Essingen als auch im Lokalschlager gegen Normannia Gmünd holte die TSG drei Punkte und stellte damit den beiden führenden Teams in der Tabelle ein Bein.

Entscheidend dürfte am Samstag unter anderem auch die Frage sein, wie das Team vom Sauerbach die Strapazen aus dem Pokalfight am Dienstag verkraftet hat. Nach souveräner erster Halbzeit wurde die TSG in Abschnitt zwei passiv und unterlag nach 2:0-Führung noch mit 2:3. Die Tatsache, dass man Ehingen-Süd nach der lethargischen Phase ab der 75. Minute wieder komplett in die Defensive drängen konnte und sich Chance um Chance erspielte, gibt Anlass zur Hoffnung, dass die Spieler aus Hofherrnweiler und Unterrombach noch voll im Saft stehen.

Calcio konnte sich unter der Woche hingegen bereits voll auf die Auswärtsaufgabe in Aalen vorbereiten. Mit einem Unentschieden zuletzt gegen Pfullingen und einer 0:4-Klatsche gegen die Normannia lief es für das Team von Coach Sezgin Karabiyik allerdings nicht wie gewünscht.

Beim Spiel auf dem neuen Rasenplatz im Sparkassenstadion in Hofherrnweiler werden die Hausherren einmal mehr auf den noch verletzten Jonas Christlieb und Samuel Schwarzer verzichten müssen. Ob es für Jeton Avdyli schon wieder für einen Platz im Kader reicht, wird sich erst noch herausstellen. Zum Abschluss der anstrengenden Woche, hat Coach Patrick Faber also einen relativ großen Kader zur Verfügung.

Nach zuletzt zwei Niederlagen will die junge Mannschaft wieder Punkte einfahren.