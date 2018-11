Es läuft bei der TSG Hofherrnweiler-Unterrombach. eziehungsweise die Mitglieder laufen. Nämlich die Abteilungen von einem Titel und Platz auf dem Siegertreppchen zum nächsten. So konnte in einem regelrechten Ehrungsmarathon die beeindruckende Zahl von 225 erfolgreichen Sportlern für ihre Leistungen ausgezeichnet werden. Nicht nur deshalb ist man bei der TSG hoch zufrieden. So sagte dann auch der Vorsitzende Achim Pfeifer: „Die Dinge laufen so gut wie noch nie, wir stehen richtig gut da.“ Besonders freuen ihn die gute Kameradschaft und der enge Zusammenhalt.

Am Sonntag vor drei Wochen war es so weit: Die „McArena“ beziehungsweise die „rh-arena“ wurde offiziell eröffnet. Was Pfeifer nicht ganz nachvollziehen kann: Es gebe immer noch Stimmen, die statt der Arena lieber einer Kalthalle den Vorzug gegeben hätten. Für Pfeifer und den Vorstand war die Entscheidung aber die richtige. Die Arena sei auch im Sommer zu nutzen und sei auch von ihrer Größe genau zugeschnitten auf die Hauptgruppe, für die sie gebaut wurde – für Kinder, Jugendliche, für den Hobby- und Betriebssport.

Stadtrat Hartmut Schlipf sieht die TSG als Vorzeigeverein, der für „Kinder, Jugendliche und für alle Generationen etwas im Angebot hat.“ Besonders wichtig ist für ihn die vorbildliche Kinder- und Jugendarbeit, die hier geleistet werde und von der auch der schulische Weg profitiere. Der Verein sei ein Ort, an dem man wahre Freunde finde – „und nicht im digitalen Nirwana.“ Den Ehrungstag hatte Mike Gschwinder moderiert.

Die geehrten Sportler

Fußball aktiv – Finale Bezirkspokal/Aufstieg Bezirksliga: Marius Balle, Christian Haas, Tobias Seibold, Aaron Walke, Christoph Bolsinger, Julian Häring, David Krauth, Maximilian Rieger, Maximilian Ruoff, Matthias Wroblewski, Michael Albrecht, Tobias Berndt, Stefan Lindenlaub, Andreas Wendler, Ousman Bojang, Julian Jaros, Adubakar Olufunmi, Patrick Schlipf, Nico Achziger, Kevin Frank, Andreas Miske, Hannes Melzer, Maurice Kurz, Maximilian Melzer, Tomasz Zelasko, Timo Frank, Daniel Rembold, Manuel Landgraf, Kai Schiefgen, Luca Weiland, Lennard Kepura, Max Discher, Yannik Weiland, Asaf Emir, Pius Kuhn, Enis Cakar, Julian Köhnlein, Pascal Weidl, David Weisensee, Fabian Schürg; Trainer: Christoph Merz, Dominik Skalitzki; Spielleiter: Andreas Rieger.

Fußball Senioren – Baden-Württembergischer Meister Ü35: Mario Katinic, Marc Bartjen, Jürgen Noder, Thomas Brunnhuber, Alexander Paluch, Christoph Merz, Markus Bezler, Achim Schlude, Christoph Dolderer, Michael Kohnen, Alfred Dieterle, Mario Feuchter, Slaven Sestic, Sascha Lesch, Peter Lohner, Kai Eder, Thomas Lieb, Christoph Bolsinger, Julian Rosengarten, Joachim Paluch. Bezirksmeister, Württembergischer Meister und Fünfter süddeutscher Meister AH Ü40: Marc Bartjen, Uwe Baur, Markus Bezler, Bernd Brunk, Thomas Brunnhuber, Daniel Cudic, Markus Dietterle, Steffen Emmerling, Daniel Evertz, Mario Feuchter, Matthias Harsch, Turan Hofer, Marco Holz, Mario Katinic, Sascha Lesch, Klaus Meier, Harald Renner, Alexander Paluch, Roberto Pascolo, Patrick Schiehlen, Michael Schmid, Markus Spang; Trainer: Joachim Paluch und Mario Katinic.

Fußball Jugend – C-Juniorinnen, Meister Leistungsstaffel: Lara Zürn, Lara Mollin, Siri Lange, Flavia Keller, Bente Evertz, Natalie Poferl, Lea Spiess, Zeynip Aldic, Nina Rall, Nadia Rall, Carina Markus, Loreen Stahl, Lara-Marie Mebert; Trainerinnen: Natalie Grau und Kathrin Brenner.

Fußball Jugend – Bezirkspokalsieger U17: Julien Aman, Tobias Appt, Bijan Aslan, Elvan Beyer, Marius Bullinger, Iven Derenda, Lukas Gröner, Simon Hägele, Michael König, Cephas Mayungu, Timo Müller, Timon Okupniak, Serhat Sarioglu, Jannis Schlosser, Marco Sedlatschek, Patryk Stas, Felix Wiedmann; Trainer: Volker Hügler.

Fußball Jugend – A-Junioren, Bezirksmeister Futsal: Samuel Schwarzer, Jonas Eßwein, Hannes Discher, Emre Aldic, Deniz Aldic, Tim Krohmer, Jonas Nietzer, Yannik Schmidt, Adrian Grimm, Jan Rieger, Simon Schneider; Trainer: Jürgen Roder und Udo Zolnai.

Sportakrobatik – Württembergische Meisterschaften und WeNa-Breitensport: Johannes Weiße, Erik von Wachter, Jan Venus, Hannes Frankenreiter, Leonie Haschka, Vanessa Kopp, Laetitia Kopp, Mila Mai, Emma Henoch, Mila Rivera, Maria Henze; Trainerin: Sabrina Miske.

Teakwondo – Württembergische Meisterschaft: Deniz Aziret, Johannes Hesko, Sema Batema, Rocco Jocham, René Fuchs, Giacomo Geißinger, Denise Ruf, Michelle Ruf, Melissa Müller, Sonja Ruf, Thomas Techner; Trainer: Denis Ruf, Sonja Ruf, Rainer Baum, Thomas Fechner, Armin Höll und Pietro Truddaiu.

Tischtennis Jugend, Bezirksmeisterschaften: Charles Kayser, Sel Elit, Daniel Altevogt, Tom Bolsinger, Denis Kamenov, Michael Schomburg, Hasan Jarkas, Mohamad Akra, Denis Boric, Jonas Bäuerle, Koray Kocacimen, Leo Jägerbhuber, Jonas Ehrmann, Christian Lange, Hannes Bäcker, Abdu Jarkas, Klaus Leinmüller, Wille Rettenmeier, Reinhard Tomschi, Detlef Schomburg, Leon Ziora, Vladimir Kamenov, Wolfgang Theiner, Tina Gramling, Manuel Ziora; Trainer: Daniel Wälder.

Tennis – Aufstieg in die Bezirksstaffel 1: Marius Ulmer, Lukas Ammon, Frederik Letzgus, Christoph Schäfer, Simon Wengert, Valentin Winter, Christian Bunk Liliana Rüdenauer, Emma Stuba, Shamim Atte, Luisa Stuba, Neele Nau, Leonie Fehr.

Tennis – Aufstieg in die Verbandsliga: Petra Mayer, Annette Königer, Heike Müller-Krieg, Elisabeth Karsten, Regina Peschel, Gertrud Kipper, Elfriede Leinmüller, Angela Cugialy, Corinna Rupp, Irmgard Maier.

Tennis – Aufstieg in die Kreisstaffel 1: Julia Schneider, Lara Mollin, Nina Ammon, Dania Salat, Lisa Renner, Lina Roth, Corina Gerstenlauer, Alina Blum, Franziska Baum, Simone Dangelmayer, Carina Rüdenauer; Trainer: Frank Ammon und Jakob Weber.

Sportabzeichen: Bennet Breuer, Julian Fähnle, Frida Martini, Lennox Mai, Michael Schomburg, Florian Schindler, Jonas Rieger, Benedikt Seibold, Franziska Worm, Saskia Zeller, Eva Haas, Christian Haas, Hans-Jürgen Haas, Michael Habermann, Klaus Knopp, Rolf Maier, Fritz Staudacher, Willi Künzel, Philipp Hahn; Verantwortlicher für die Abnahme des Sportabzeichens: Hans-Dieter Wolf.