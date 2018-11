TSG: Dreierpack von Weidl ebnet den Weg

5:2 haben die Fußballer der TSG Hofherrnweiler-Unterrombach am 13. Spieltag der Landesliga den TSV Neu-Ulm besiegt. Dabei avancierte Pascal Weidl mit seinen drei Treffern zum „Man of the match“.

Die Zuschauer im heimischen Sportpark sahen ein spannendes, torreiches Spiel mit zwei unterschiedlichen Halbzeiten. Der erste Durchgang gehörte den Gästen aus Neu-Ulm. Ünal Demirkiran brachte seinen TSV in der 22. Minute mit 1:0 in Führung. Nur wenige Minuten später erhöhte Mehmet Fidan auf 2:0. Was in der Folgezeit passierte, glich einem Fußballkrimi.

Bilger reagiert

TSG-Trainer Benjamin Bilger brachte mit dem Anpfiff des zweiten Durchgangs Pascal Weidl und Julian Köhnlein für Maxi Blum und Kai Horlacher.

Diese Auswechslungen sollten sich innerhalb kurzer Zeit auszahlen. Es war die zweite Halbzeit von Pascal Weidl. Der Offensivmann erzielte in der 51. Minute den 1:2-Anschlusstreffer. Nur sieben Minuten später gelang ihm der Ausgleich. 2:2. Neu-Ulm war in diesen zehn Minuten komplett von der Rolle. Dies nutzt David Weisensee aus. Eine Minute nach dem Ausgleich gelang ihm die 3:2-Führung.

Rieger setzt den Schlusspunkt

Zwischen der 50. und 60. Minute konnte die TSG die Partie komplett drehen. Die Gäste konnten sich wieder etwas stabilisieren, doch die Weilermer hatten mehr vom Spiel und auch zahlreiche Torchancen. Pascal Weidl nutzte in der 72. Minute eine Chance und erzielte seinen dritten Treffer in diesem Spiel. 4:2. Den Schlusstreffer machte Oliver Rieger mit seinem 5:2. Acht Punkte beträgt die Führung der TSG auf Verfolger N.A.F.I. Stuttgart. Am kommenden Sonntag reist der TSG-Tross zum Auswärtsspiel beim TSV Buch.